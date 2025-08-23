В прошлом году главными странами для украинского экспорта стали 5 стран, такие как Польша, Испания, Нидерланды, Турция и Германия. А среди продуктов, которые чаще всего вывозились, были зерно, масло, фрукты и молочная продукция.

В какие страны Украина больше всего экспортирует?

Польша

В 2024 году Украина экспортировала в Польшу товара на 4,7 миллиарда долларов, что является одним из самых высоких показателей среди стран Европы, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает 24 Канал.

Категория сельскохозяйственной продукции входила в список, товары которых больше всего экспортировались. Речь идет о зерне, масло и фрукты.

Испания

Как сообщается на сайте Посольства Украины в Королевстве Испания, в 2024 году украинский экспорт в страну составил 2,8 миллиарда долларов. Это больше на 42,6% чем в предыдущий год.

К основным товарам вошли зерновые, то есть пшеница и кукуруза, подсолнечное масло и молочная продукция.

Нидерланды

По данным Statistics Netherlands, стоимость импорта украинских товаров в 2024 году составил 2,3 миллиарда евро. Это означает, что показатели вернулись к уровню 2021 года.

Поэтому, кукуруза осталась важнейшим продуктом, который импортируется в Нидерланды из Украины.

Турция

В 2024 году, по данным Госстата, экспорт из Украины в Турцию достиг 2,21 миллиарда долларов. Основными статьями украинского экспорта в Турцию были зерновые, жиры и масло.

Германия

Зато украинский экспорт в Германию составил рекордные 2,2 миллиарда евро, за год вырос на 20%, пишет Укринформ.

Известно, что среди продуктов питания, которые экспортировались, были мед, ягоды и зерновые.