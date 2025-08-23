В які країни Україна найбільше експортує?

Польща

У 2024 році Україна експортувала до Польщі товару на 4,7 мільярда доларів, що є одним із найвищих показників серед країн Європи, свідчать дані Державної митної служби, передає 24 Канал.

Категорія сільськогосподарської продукції входила у список, товари яких найбільше експортувалися. Йдеться про зерно, олію та фрукти.

Іспанія

Як повідомляється на сайті Посольства України в Королівстві Іспанія, у 2024 році український експорт до країни склав 2,8 мільярда доларів. Це більше на 42,6% ніж у попередній рік.

До основних товарів увійшли зернові, тобто пшениця та кукурудза, соняшникова олія та молочна продукція.

Нідерланди

За даними Statistics Netherlands, вартість імпорту українських товарів у 2024 році склав 2,3 мільярда євро. Це означає, що показники повернулися до рівня 2021 року.

Відтак, кукурудза залишилася найважливішим продуктом, який імпортується до Нідерландів з України.

Туреччина

У 2024 році, за даними Держстату, експорт з України до Туреччини сягнув 2,21 мільярда доларів. Основними статтями українського експорту до Туреччини були зернові, жири та олія.

Німеччина

Натомість український експорт до Німеччини склав рекордні 2,2 мільярда євро, за рік виріс на 20%, пише Укрінформ.

Відомо, що серед продуктів харчування, які експортувалися, були мед, ягоди та зернові.