Заготовка дров в лесу: какие документы надо иметь для этого в Украине в 2026 году

Самовольная вырубка деревьев или сбор веток в лесу остается нарушением закона. Чтобы заготавливать дрова официально, необходимо получить специальное разрешение – лесорубный билет.

Кому можно законно заготавливать дрова в лесу?

Вопрос заготовки дров остается актуальным для многих украинцев, однако самостоятельно отправляться в лес и рубить деревья или собирать сухостой без разрешения запрещено, сообщает Новости.LIVE. Для легальной заготовки нужно оформить специальный документ – лесорубный билет.

Читайте также Кто дает разрешение на срезку деревьев, и всегда ли оно нужно

Лесник Николай Коваленко рассказал, что лесорубный билет дает право официально заготавливать древесину, в частности дрова, в определенных объемах и в установленные сроки.

Если же дрова покупают в государственных лесхозах или других официальных продавцов, необходимо хранить документы, подтверждающие приобретение – накладную или товарно-транспортный документ. В случае самостоятельной заготовки все работы следует согласовывать с лесничеством или соответствующим лесохозяйственным предприятием.

Зачем нужен лесорубный билет?

В соответствии с порядком выдачи специальных разрешений на использование лесных ресурсов, лесорубный билет определяет сроки выполнения работ, допустимые объемы заготовки, правила очистки участка после вырубки и учет платы за использование лесных ресурсов. Разрешение выдают уполномоченные органы в сфере лесного хозяйства после подачи заявления и необходимого пакета документов, в частности плана работ и материалов по конкретному участку.

В отдельных случаях документ могут оформить уже после начала работ – в течение одного месяца. Это касается аварийных ситуаций, например, ликвидации опасных деревьев возле электросетей или дорог, а также последствий чрезвычайных ситуаций или пожаров.

Кто дает разрешение на срезку деревьев, и всегда ли оно нужно?