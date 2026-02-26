Укр Рус
Агро 24 Новости агро законодательства Заготовка дров в лесу: какие документы надо иметь для этого в Украине в 2026 году
26 февраля, 13:54
2

Заготовка дров в лесу: какие документы надо иметь для этого в Украине в 2026 году

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Для законной заготовки дров в лесу нужно получить лесорубный билет, который дает право заготавливать древесину в установленных объемах и сроках.
  • Лесорубный билет определяет сроки и объемы заготовки, правила очистки участка, а также учет платы за использование лесных ресурсов, и выдается после подачи заявления и необходимого пакета документов.

Самовольная вырубка деревьев или сбор веток в лесу остается нарушением закона. Чтобы заготавливать дрова официально, необходимо получить специальное разрешение – лесорубный билет.

Кому можно законно заготавливать дрова в лесу?

Вопрос заготовки дров остается актуальным для многих украинцев, однако самостоятельно отправляться в лес и рубить деревья или собирать сухостой без разрешения запрещено, сообщает Новости.LIVE. Для легальной заготовки нужно оформить специальный документ – лесорубный билет.

Читайте также Кто дает разрешение на срезку деревьев, и всегда ли оно нужно

Лесник Николай Коваленко рассказал, что лесорубный билет дает право официально заготавливать древесину, в частности дрова, в определенных объемах и в установленные сроки.

Если же дрова покупают в государственных лесхозах или других официальных продавцов, необходимо хранить документы, подтверждающие приобретение – накладную или товарно-транспортный документ. В случае самостоятельной заготовки все работы следует согласовывать с лесничеством или соответствующим лесохозяйственным предприятием.

Зачем нужен лесорубный билет?

В соответствии с порядком выдачи специальных разрешений на использование лесных ресурсов, лесорубный билет определяет сроки выполнения работ, допустимые объемы заготовки, правила очистки участка после вырубки и учет платы за использование лесных ресурсов. Разрешение выдают уполномоченные органы в сфере лесного хозяйства после подачи заявления и необходимого пакета документов, в частности плана работ и материалов по конкретному участку.

В отдельных случаях документ могут оформить уже после начала работ – в течение одного месяца. Это касается аварийных ситуаций, например, ликвидации опасных деревьев возле электросетей или дорог, а также последствий чрезвычайных ситуаций или пожаров.

Кто дает разрешение на срезку деревьев, и всегда ли оно нужно?

  • Владелец земельного участка может спилить дерево на своей приусадебной территории без разрешения согласно постановлению Кабинета Министров №1045.

  • Для срезания деревьев на улице или на придомовой территории нужно разрешение местной власти, полученное через заявление в исполком.