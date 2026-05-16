Налоги на аренду земли: когда владелец пая платит самостоятельно

Украинцам, которые сдают в аренду земельные паи, напомнили об обязательном налогообложении доходов. В некоторых случаях владельцам земли придется самостоятельно подавать декларацию и платить налоги.

Кто платит налог с аренды земли?

Физические лица, которые имеют земельный участок сельскохозяйственного назначения или земельную долю (пай), довольно часто предоставляют их в пользование (аренду) другим лицам, сообщает "Земельный фонд Украины". При этом доходы, полученные от таких операций, подлежат обязательному налогообложению.

Смотрите также Как в 2026 году оформить огород, которым вы пользуетесь в течение многих лет

Так, согласно п.п. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс), в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включается, в частности, доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование), определенный в порядке, установленном п. 170.1 ст. 170 Кодекса.

Подпунктом 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 Кодекса предусмотрено, что налоговым агентом налогоплательщика – арендодателя относительно его дохода от предоставления в аренду (эмфитевзис) земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая является арендатор.

Таким образом, в большинстве случаев за владельцев пая налоги платит арендатор, однако это зависит от того, кто именно является арендатором.

Если арендатор – юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, налоги удерживаются автоматически при выплате арендной платы.

Если же арендатор – физическое лицо без регистрации в качестве предпринимателя, владелец пая обязан самостоятельно подать налоговую декларацию и уплатить причитающиеся налоги.

Важно! При этом объект налогообложения определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее чем минимальный размер арендного платежа, установленный законодательством по вопросам аренды земли.

Какие налоги надо уплатить?

Доходы от предоставления в аренду (субаренду) земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая облагаются налогом налоговым агентом при их начислении (выплате) по ставке 18%.

Кроме того, такие доходы подлежат налогообложению военным сбором. Ставка сбора с 2025 года увеличилась и составляет 5% от объекта налогообложения, определенного п.п. 1.2 п. 161 подраздела 10 раздела XX Кодекса (п.п. 1.3 п. 161 подраздела 10 раздела XX Кодекса).

Следовательно, доходы физического лица от сдачи в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая облагаются налогом:

военным сбором по ставке 5%;

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18%.

Может ли один из собственников расторгнуть аренду земли?

Кроме особенностей уплаты налогов при аренде земли необходимо знать также можно ли расторгать договор аренды, если вы – не единственный собственник земли.

Расторжение договора аренды земли возможно только с согласия всех совладельцев, независимо от типа собственности.

Если один из совладельцев хочет расторгнуть договор, а другой нет, спор решается в судебном порядке.

После этого может быть решена судьба договора аренды земли. Такие требования могут рассматриваться в одном судебном процессе с привлечением арендатора.