Субаренда земли: когда можно передать пай другому пользователю без разрешения собственника

Передача арендованного земельного участка в субаренду является распространенной практикой среди аграриев, однако такая процедура имеет четкие законодательные требования. Несоблюдение установленных правил может стать основанием для расторжения договора и судебных споров.

Когда земельный участок можно передать в субаренду

Украинское законодательство позволяет арендатору передавать земельный участок или его часть в субаренду без изменения его целевого назначения, сообщает "Земельный фонд Украины". Однако такая возможность должна быть прямо предусмотрена договором аренды или согласована собственником земли в письменной форме.

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Если право на субаренду не прописано в основном договоре, арендатор должен обратиться к арендодателю за разрешением. В случае если в течение одного месяца владелец не предоставит письменного ответа о согласии или возражения, участок может быть передан в субаренду.

В то же время для земель сельскохозяйственного назначения, которые расположены в одном массиве, закон предусматривает отдельный механизм. Владельцы и арендаторы могут обмениваться правами пользования путем заключения договоров аренды или субаренды без дополнительного согласования с арендодателем.

На что обратить внимание при заключении договора

Эксперты отмечают, что условия договора субаренды не могут выходить за пределы основного договора аренды или противоречить его положениям. Кроме того, срок субаренды не может быть длиннее срока действия аренды.

Важно также помнить, что после прекращения договора аренды автоматически теряет силу и договор субаренды. Сам документ подлежит обязательной государственной регистрации, а по желанию сторон может быть дополнительно удостоверен нотариусом.

Отдельно закон запрещает передавать в субаренду земельные участки, на которых расположены целостные имущественные комплексы государственных или коммунальных предприятий и учреждений.

Еще одна важная норма касается финансовых условий. Размер платы за субаренду не может превышать арендную плату, определенную основным договором аренды земельного участка.

Когда договор субаренды могут расторгнуть

Законодательство предусматривает, что одностороннее расторжение договора субаренды не допускается, если иное прямо не определено договором или законом. Чаще всего такие соглашения прекращаются по взаимному согласию сторон.

Если же одна из сторон не соглашается на расторжение договора, спор может быть решен только в судебном порядке. Суд также имеет право досрочно прекратить действие субаренды в случае нарушения сторонами своих обязанностей.

Распространенным примером является ситуация, когда арендатор передает землю в субаренду без письменного согласия собственника, хотя такое требование было предусмотрено договором аренды. В таком случае заключенный договор субаренды может быть признан таким, нарушающим законодательство и условия аренды, а следовательно – подлежать расторжению.

Специалисты отмечают, что получение необходимых согласований и надлежащее оформление документов является залогом законного пользования землей и стабильной работы агропредприятия.