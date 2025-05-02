Сколько метров между домом и забором должно быть в Украине

Нередко владельцы участков пропускают мимо внимания строительные нормы и возводят дом на таком расстоянии от забора, которое не предусмотрено законом. Из-за этого обычно получают судебные иски и ссору с соседями.

Где указаны расстояния до зданий

Строительство жилого или дачного дома – это ответственная процедура, требующая больших финансовых затрат, сообщает 24 Канал со ссылкой на Лановецкий городской совет. Если здания расположены неправильно, это может спровоцировать непредсказуемые трудности, а иногда даже и снос зданий.

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С 1 октября 2019 года вступили в силу новые строительные нормы – ДБН Б.2.2-12:2019, планировка и застройка территорий, которые, среди прочего, регулируют и вопросы расстояний между домами, зданиями и сооружениями как на собственном, так и на соседних участках, расстояний до границ участков, хозяйственных построек и др.

Согласно требованиям ДБН Б.2.2-5:2011, этажность застройки, предельные размеры жилых домов, площадь застройки, требования к хозяйственным постройкам, их составу, ограждения участков, благоустройства территории устанавливаются местными правилами застройки. Разработка таких правил и их утверждение осуществляется в соответствии с нормами Законов Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О регулировании градостроительной деятельности".

Какие нормативы действующие в Украине

Расстояние от жилого дома до ограждения устанавливается 3 метра. Высота ограждения не должна превышать 2 метра на границе соседних земельных участков и не более чем 2,5 метра на границе с улицей.

В соответствии с положениями пункта 6.7 ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустройство территорий", разрешено проектировать ограждения как отдельных участков, так и всей придомовой территории усадебной застройки. При этом, высота ограждений должна быть не более чем 2,0 метра на границе соседних земельных участков и не более чем 2,5 метра на границе с улицей для обеспечения нормативной инсоляции и проветривания смежных территорий.

Важно! В то же время следует учитывать, что в любом случае, ограждение приусадебного участка не должно выступать за красную линию улицы. Ограждение должно проходить по границе и не должно создавать препятствий для использования по назначению соседского земельного участка, затенять его и прочее.

Также, согласно инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества: "возведение на земельном участке заборов, ворот и калиток не относится к самовольному строительству".

Обратите внимание! Собственники и землепользователи земельных участков должны выбирать такие способы использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением, при которых владельцам, землепользователям соседних земельных участков наносится меньше неудобств: затенение, задымление, неприятные запахи, шумовое загрязнение прочее. При наличии серьезных споров относительно несоблюдения соседями правил добрососедства такие споры решаются судом по обращению владельца, права которого нарушены, в суд.