За более чем 3 десятилетия независимости Украина переживала как рекордные, так и неудачные годы урожайности. Однако самый плодородный год по сбору зерна был лишь несколько лет назад, тогда удалось собрать более 80 миллионов тонн зерновых.

Какой урожай зерна получала Украина с 1991 года и когда больше всего?

За все годы независимости самым плодородным в Украине оказался 2021 год, впрочем показатели 2018 и 2019 годов тоже были одними из самых высоких за всю историю независимости, подсчитал 24 Канал.

Поэтому, в 2021 году было собрано более 84 миллионов тонн зерна.

А в 2018 – 2019 годах было намолочено от 70 до 75 миллионов тонн зерна.

Зато меньше всего зерна Украина получила в 2007 году, когда было собрано лишь 29 миллионов тонн зерна.

Справочно: во всех подсчетах учитывались только объемы урожая зерновых и зернобобовых культур (пшеница, кукуруза, ячмень, рожь и т.д.), без учета других сельскохозяйственных культур.

Какие сейчас цены на зерно?

Как рассказал для 24 Канала аграрный специалист Андрей Бут в июле этого года цены на фуражное зерно начали стремительно снижаться.

Андрей Бут Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд На сегодня рынок находится в шатком равновесии, цены относительно стабильны последние несколько дней. Некоторую поддержку ценам оказывает и задержка экспорта из России.

Поэтому, цены внутреннего рынка на пшеницу на базисе DAP порты пока составляют:

Таким образом, 4 класс на уровне 202 – 210 долларов за тонну, 3 класс – 228 – 230 долларов за тонну, а 2 класс – 230 – 232 долларов за тонну.

Для кукурузы текущий маркетинговый (2024 – 2025 годы) продолжается и закончится аж в сентябре.

Спрос на кукурузу старого урожая все еще присутствует, но предложение существенно ограничено. Можно сказать, что экспортный потенциал почти исчерпан – рынок ожидает поступления нового урожая,

– объясняет Бут.

На сегодня цены на кукурузу с поставкой в порты составляют от 195 долларов за тонну до 200 долларов за тонну.

Относительно ячменя, то спрос на сегодня вошел в относительное спокойствие, говорит аграрный специалист.

Это произошло после шокового всплеска спроса на внутреннем рынке на ячмень для выполнения продаж в Китай. Цена составляет от 211 долларов за тонну до 216 долларов за тонну DAP порты Одессы.

Что такое фуражное зерно Это зерно, что не прошло по контролю качества. Преимущественно его в таком случае используют для кормов животных.

Урожай от начала полномасштабной войны и до настоящего времени

По данным Минагрополитики, в прошлом году урожай зерновых и масличных культур "принес" Украине 71,4 миллиона тонн, среди которых зерновых было намолочено на уровне 52,1 миллиона тонн.

В 2023 году этот показатель был на высшем уровне, ведь на сайте Верховной Рады отмечалось, что по состоянию на 15 февраля 2023 года было намолочено почти 59 миллионов тонн зерна.

Даже в год полномасштабного вторжения России в Украину, по данным АПК-Информ, валовой сбор зерновых составил 53,8 миллиона тонн, что на несколько тонн меньше, чем в 2024 году.

Каким был зерновой период с 2017 года по 2021 год

Как сообщает Госстат, 2021 год стал рекордным для Украины по урожаю зерновых. Тогда было намолочено 84,57 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а рекордными стали урожаи пшеницы и кукурузы.

Ковидный 2020 год, как сообщает Интерфакс-Украина, оказался не таким плодородным. Известно, что в тот год украинские сельхозпроизводители намолотили 65,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых.

А вот в 2019 году показатели составили 75,1 миллиона тонн, сообщает Госстат, а в 2018 году – 70,1 миллиона тонн.

Заметьте! Урожай 2017 года был почти на уровне 2020 года – было намолочено зерновых и зернобобовых культур на уровне 61,3 миллиона тонн.

Сколько было намолочено зерна в 2010 – 2016 годах

В Минагро уточнили, что валовой сбор зерновых в 2016 году достиг 66 миллионов тонн, что в то время считалось рекордным для Украины урожаем за всю историю независимости

Не уступал по показателям и 2015 год, когда было собрано около 60 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.

А в период 2014 года, когда был оккупирован Крым и часть Донецкой и Луганской областей, и 2013 года, урожайность зерновых составляла почти одинаковый показатель.

В 2014 году действующий министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка заявил, передает РБК-Украина, что было собрано 64,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. В 2013 году этот показатель достигал 63 миллионов тонн зерновых.

А вот несмотря на урожайность предыдущих лет, 2012 год не выделился большим количеством зерна, ведь было намолочено лишь 46,2 миллиона тонн, в то время, как годом ранее, то есть в 2011 году, эта цифра достигала 56,7 миллиона тонн зерна, пишет Экономическая правда.

Интересно! Меньше всего за период в 6 лет было собрано зерна в 2010 году – всего чуть больше, чем 39 миллионов тонн, свидетельствуют предварительные данные УНИАН от Госстатистики.

Неурожайность в период с 2005 год по 2009 год

В 2009 году урожай зерновых составил где-то 46 миллионов тонн зерновых, а в 2008 году показатель был на уровне 53,3 миллиона тонн.

Впрочем в 2007 году было собрано лишь 29 миллионов тонн зерна, отмечал тогдашний заместитель министра аграрной политики Юрий Лузан, пишет АПК-Информ. А показатели в 2005 году были на уровне 38 миллионов тонн зерна, свидетельствуют данные.

Показатели первого десятилетия независимости

По статистике, в 2001 году было получено 41,4 миллиона тонн зерна, включая кукурузу. Сообщалось, что по сравнению с прошлым годом, то есть 2000-м, уровень производства всех зерновых культур увеличился в целом на 62%.

В первые 6 лет независимости, по данным Википедии, Украина собрала ориентировочно от 35 до 38 миллионов тонн зерна. В 1991 году показатели составляли 38,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а в 1997 году – 35,4 миллиона тонн зерна.