Рыбаки вздохнули с облегчением: что разрешили ловить с 1 июля

В Украине действуют определенные ежегодные сезонные запреты на рыболовство для того, чтобы популяция рыбы успела восстановиться. С 1 июля же один из запретов перестал действовать.

Что можно ловить в водоемах с 1 июля

С 1 июля 2025 года в Украине сняли запрет на вылов речных раков, но с определенными ограничениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правила любительского рыболовства. До этого, с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года, действовал полный запрет на лов раков в водоемах на время их периода размножения и линьки.

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Однако уже с июля, в соответствии с обновленными правилами любительского рыболовства, украинцам разрешается ловить раков, но не более 30 штук на одного человека в сутки.

Важно! За ловлю раков в запрещенный период, нарушитель рискует получить штраф до 680 гривен. А если нанесен существенный вред экосистеме – возможно привлечение к уголовной ответственности. Также за каждого незаконно выловленного рака придется заплатить 3 332 гривны компенсации.

Кому можно бесплатно рыбачить на водоемах, что в аренде

В Украине каждый желающий, как гражданин, так и иностранец или лицо без гражданства может заниматься любительским или спортивным рыболовством в водоемах страны. Но есть важные правила, которые следует знать.

Брать плату за рыболовство с берега можно только на реках, площадь водосбора которых не превышает 50 тысяч квадратных километров. Некоторые категории граждан могут рыбачить бесплатно, даже если водоем – платный или частный (при наличии соответствующих документов):

дети до 16 лет;

люди с инвалидностью I и II групп;

участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (категории I и II).

На общедоступных водоемах разрешено рыбачить с берега и с лодки. Можно использовать удочки и спиннинги, но не более пяти крючков на одного человека.

Обратите внимание! На платных водоемах ловить рыбу разрешено только членам общественных рыболовных организаций – при условии наличия членского билета. В таком случае разрешено использовать любые удочки и спиннинги, но не более 10 крючков на человека. Других лиц к рыбалке на таких водоемах не допускают.