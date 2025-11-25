Календарь рыбака на декабрь 2025 года: в эти дни рыбы будет действительно много

Для заядлых рыбаков холодная погода и короткий день не является большим препятствием, ведь встать можно пораньше, а одеться – теплее. Но именно в это время рыбакам открываются такие возможности для того, чтобы поймать именно такую рыбу, которую долго ждал.

Когда в декабре рыба клюет лучше всего?

В декабре открывается сезон зимней рыбалки и этот месяц считается благоприятным для выезда на водоем, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты ICTV". В этот период поведение рыбы становится предсказуемым, что позволяет рассчитывать на хороший результат.

Однако для щедрого улова важно правильно подобрать снасти и приманки, а также ориентироваться на фазы Луны и погодные условия.

Календарь рыбака на декабрь 2025 года, который поможет определить самые благоприятные дни для рыбалки:

Лучшие дни для рыбалки: 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26 декабря.

Хорошие дни для рыбалки: 10, 11, 12, 21, 27, 28, 29 декабря.

Плохие дни для рыбалки: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31 декабря.

Очень плохие дни для рыбалки: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 декабря.

Какие снасти лучше использовать в декабре 2025 года?

Окунь активно собирается в большие стаи и держится на глубине 1,5 – 3 метра. Он хорошо клюет на мормышку с мотылем, вертикальные блесны и небольшие балансиры.

Щука в декабре берет на живца, широкие блесны, а также на балансиры 5 – 9 сантиметров. Судак выходит на охоту в сумерках и ранним утром – наилучший результат дают узкие блесны, средние балансиры и тяжелая джиг-блесна.

Лещ и подлещик активно клюют в утренние часы на глубине 5 – 8 метров. Рабочие насадки – мотыль, опарыш, а также фидерные смеси, поданные через зимнюю кормушку.

Плотва в первый месяц зимы отдает предпочтение мотылю, мелким блеснам, а налим клюет на живца, кусочки рыбы и донные снасти.

