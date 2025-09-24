Цены на картофель в Украине упали: сколько стоит килограмм в супермаркете
- Цены на картофель в Украине снизились из-за хорошего урожая и увеличения посевных площадей, сейчас стоимость составляет 9–16 гривен за килограмм.
- В популярных супермаркетах картофель стоит: Metro 13,80 грн, Auchan 14,90 грн, Megamarket 18,90 грн, АТБ 12,95 грн, Сильпо 17,10 грн, Varus 14,70 грн за килограмм.
Стоимость картофеля в украинских магазинах в дальнейшем уменьшается. Этому способствует активная уборка урожая и связанное с этим избыточное предложение на рынке.
Почему цены на картофель падают?
С начала сентября огородники и производители картофеля значительно снизили цены благодаря хорошему урожаю нынешнего сезона, что позволило фермерам продавать в розницу по 9 – 16 гривен за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.
На снижение цен также повлияло увеличение поставок картофеля поздних сортов на внутренний рынок. Отпускные цены на картофель уже в среднем на 10% дешевле по сравнению с концом прошлой рабочей недели.
Фермеры сообщают, что покупатели стали более требовательными к качеству этой продукции. Если в прошлом году без особых усилий удавалось реализовывать даже мелкий картофель, то сейчас такая продукция очень слабо востребована,
– говорят аналитики.
Во второй половине сентября наблюдается небольшой рост цен, связанный с логистическими затратами и подготовкой к хранению урожая. Средняя цена поднялась до 16 гривен за килограмм в большинстве супермаркетов, хотя в начале месяца была несколько ниже. Причиной такого ценового давления стало увеличение украинскими фермерами посевных площадей под картофелем примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Это, вместе с хорошим урожаем, создало избыток предложения на рынке.
Обратите внимание! Эксперты прогнозируют, что значительного роста цен на картофель в октябре не будет, но и существенного удешевления ожидать не стоит. Предполагается, что оптовая стоимость будет оставаться в диапазоне 12–18 гривен за килограмм, а розничная - 20–26 гривен за килограмм.
Сколько стоит картофель в супермаркетах?
Журналисты 24 Канала исследовали цены на картофель в популярных супермаркетах Украины:
Картофель, 1 килограмм
- Metro 13,80 гривны;
- Auchan 14,90 гривны;
- Megamarket 18,90 гривны;
- АТБ 12,95 гривны;
- Сильпо 17,10 гривны;
- Varus 14,70 гривны;
Картофель розовый, 1 килограмм
- Auchan 19,90 гривны;
- Novus 29,99 гривны;
- Сильпо 11 гривен;
- Metro 19,90 гривны.
Лукашенко во время визита в Китай дарил лидерам ШОС картофель со своего огорода
Лукашенко недавно подарил лидерам стран-участниц ШОС картофель и рапсовое масло со своей фермы во время саммита в Китае.
Подарки были оформлены в специальные льняные мешочки, и получили их среди других лидеры Китая, России и Индии.