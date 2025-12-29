В Украине вместе со спросом упали цены на картофель вместе со спросом

На украинском рынке картофеля на этой неделе зафиксирован спад торговой активности и снижение отпускных цен, несмотря на предпраздничные ожидания фермеров. Ослабление потребительского спроса и стабильные поставки из хозяйств уже опустили цены на картофель в среднем на 10%.

Цены на картофель снизились в течение прошлой недели

В течение прошлой недели на рынке картофеля в Украине отмечалось снижение торговой активности, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Несмотря на надежды фермеров на то, что эта продукция накануне новогодних праздников в очередной раз вырастет в цене, отпускные цены на картофель в Украине начали снижаться.

Оптовые компании, в свою очередь, не видят причин для повышения цен и увеличения объемов закупок данного клубнеплода, поскольку спрос со стороны потребителей на эту продукцию заметно снизился.

Так, на сегодня качественная картофель поступает в продажу в диапазоне 6 – 12 гривен за килограмм (14 – 29 центов за килограмм), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Поводом для незначительного снижения цен в этом сегменте стало как ослабление спроса на картофель, так и стабильные поставки этой продукции из местных хозяйств. При этом большинство ключевых игроков рынка отмечают достаточно низкие качественные характеристики картофеля, что, свою очередь, повлияло на темпы сбыта этой продукции на внутреннем рынке.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что сейчас картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 61% дешевле, чем в конце декабря прошлого года.

