Курс на продовольственную самодостаточность: Китай увеличивает производство зерна и сои

Китайские власти планируют стабилизировать производство зерновых культур и нарастить мощности по выращиванию сои. Такие шаги должны уменьшить зависимость страны от импорта и укрепить продовольственную безопасность.

Китай увеличивает производство зерновых и масличных культур

Планы по развитию аграрного сектора обсуждались во время Центральной сельской рабочей конференции, которая состоялась 29 – 30 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В частности, речь идет об увеличении производства пищевого масла, обновление сортов зерновых культур и повышение их качества.

На конференции, определяющей ключевые приоритеты аграрной политики, руководство страны отметило необходимость укрепления диверсифицированных поставок продовольствия и развития высококачественных сельскохозяйственных земель путем зонирования и классификации.

Китай и в дальнейшем существенно зависит от импорта продовольствия, а напряженные отношения с Соединенными Штатами, одним из главных торговых партнеров в сельском хозяйстве, ускорили курс на внутреннюю самообеспеченность. Для этого страна активно инвестирует в аграрную технику и семенные технологии.

Отдельно власти заявили о намерении максимально способствовать росту доходов фермеров и поддерживать стабильную занятость трудовых мигрантов на фоне экономических вызовов и процессов урбанизации.

Обратите внимание! По данным статистического бюро Китая, общий объем производства зерна в 2025 году достиг рекордного уровня – 714,9 миллиона тонн, что на 1,2 процента больше, чем в 2024 году.

