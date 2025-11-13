Китай отказывается покупать сою у США, несмотря на торговые договоренности

Китайские власти не планируют закупать сою у США. Такое решение они приняли даже несмотря на то, что Дональд Трамп и Си Цзиньпинь заключили торговое перемирие между странами.

Почему китайцы отказались от американской сои?

Китай прекратил закупку сои в США через две недели после достижения торгового перемирия между странами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Трейдеры сообщают, что после активизации заказов в конце октября китайский импорт американских грузов замедлился и им неизвестно о новых поставках.

Эта пауза усиливает неопределенность на рынке, поскольку непонятно, сможет ли Китай импортировать весь объем сои, который обязался, согласно торговым договоренностям. По заявлению администрации президента США, Пекин должен закупить 12 миллионов тонн соевых бобов до конца текущего года, а затем по 25 миллионов тонн ежегодно в течение следующих трех лет. В то же время Китай пока не подтвердил эти цифры.

В отрасли многие считают, что сообщение о намерении Китая закупить 12 миллионов тонн сои из США – это больше дипломатический жест, чем твердое торговое соглашение,

– сказал сельскохозяйственный брокер StoneX Group Inc. в Сингапуре Кан Вей Чеанг.

Последние несколько месяцев Китай покупал огромные объемы южноамериканской сои, стремясь диверсифицировать свои источники поставок. Поэтому ожидается, что спрос со стороны КНР в ближайшие месяцы снизится независимо от заключения торговой сделки с США, считает старший аналитик по зерновым и масличным культурам Rabobank Витор Пистоя.

Также по словам трейдеров, на соевые бобы США, по-прежнему, распространяется 13-процентная пошлина, а их переработка приведет к увеличению затрат, в результате чего у китайских коммерческих переработчиков не останется стимулов заказывать американские грузы.

В то же время по словам Кан Вей Чеанга, цены на сою из США торгуются дороже бразильской, что частично связано с их резким ростом после объявления о торговом соглашении. Он добавил, что поскольку посевная в Бразилии проходит нормально, а поставки нового урожая ожидаются до конца января – начала февраля, китайские покупатели неохотно закупают большие объемы из США для краткосрочных поставок.

Обратите внимание! Трейдеры отмечают, что недавние закупки американской сои осуществлялись китайскими государственными компаниями, причем значительная ее часть, возможно, предназначалась для государственных резервов.

