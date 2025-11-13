Китай відмовляється купувати сою у США попри торгові домовленості

Китайська влада не планує закуповувати сою у США. Таке рішення вони ухвалили навіть попри те, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпінь уклали торгове перемир'я між країнами.

Чому китайці відмовились від американської сої?

Китай припинив закупівлю сої в США через два тижні після досягнення торгового перемир'я між країнами, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Трейдери повідомляють, що після активізації замовлень наприкінці жовтня китайський імпорт американських вантажів сповільнився і їм невідомо про нові постачання.

Ця пауза посилює невизначеність на ринку, оскільки незрозуміло, чи зможе Китай імпортувати весь обсяг сої, який зобов'язався, згідно з торговими домовленостями. За заявою адміністрації президента США, Пекін має закупити 12 мільйонів тонн соєвих бобів до кінця поточного року, а потім по 25 мільйонів тонн щорічно протягом наступних трьох років. Водночас Китай поки не підтвердив ці цифри.

У галузі багато хто вважає, що повідомлення про намір Китаю закупити 12 мільйонів тонн сої зі США – це більше дипломатичний жест, ніж тверда торгівельна угода,

– сказав сільськогосподарський брокер StoneX Group Inc. у Сінгапурі Кан Вей Чеанг.

Останні кілька місяців Китай купував величезні обсяги південноамериканської сої, прагнучи диверсифікувати свої джерела постачань. Тому очікується, що попит з боку КНР найближчими місяцями знизиться незалежно від укладання торгової угоди зі США, вважає старший аналітик із зернових та олійних культур Rabobank Вітор Пістоя.

Також за словами трейдерів, на соєві боби США, як і раніше, поширюється 13-відсоткове мито, а їх переробка призведе до збільшення затрат, внаслідок чого у китайських комерційних переробників не залишиться стимулів замовляти американські вантажі.

Водночас за словами Кан Вей Чеанга, ціни на сою зі США торгуються дорожче за бразильську, що частково пов'язано з їх різким зростанням після оголошення про торгову угоду. Він додав, що оскільки посівна в Бразилії проходить нормально, а постачання нового врожаю очікуються до кінця січня – початку лютого, китайські покупці неохоче закуповують великі обсяги зі США для короткострокових постачань.

Зверніть увагу! Трейдери зазначають, що нещодавні закупівлі американської сої здійснювалися китайськими державними компаніями, причому значна її частина, можливо, призначалася для державних резервів.

Українська соя подорожчала, однак лишається найдешевшою у світі