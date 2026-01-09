Китай увеличивает партии закупок сои из США

Китайская государственная компания Sinograin на этой неделе приобрела десять партий американской сои общим объемом около 600 тысяч тонн. Поставки запланированы на март –май, когда на мировом рынке традиционно доминирует бразильская продукция.

Китайцы наращивают закупки сои

Китайская государственная компания Sinograin на этой неделе приобрела 10 партий сои из США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Трейдеры говорят, что партии общим объемом около 600 тысяч тонн отгрузят в марте – мае, что является пиком сезона для конкурента в поставках – Бразилии. Читайте также Украина вошла в топ-10 мировых экспортеров соевого масла с рекордной выручкой

О сделках сообщили трейдеры. По их словам купленная соя будет отгружена в период пикового сезона экспорта для Бразилии, что делает американские поставки менее типичными для этого времени года. По оценкам трейдеров и аналитиков, общий объем закупок Китаем сои урожая этого сезона из США составляет от 8,5 до почти 10 миллионов тонн. Это до 80 процентов из 12 миллионов тонн, которые Пекин обязался импортировать до конца февраля.

По словам одного из участников рынка, именно Sinograin обеспечила наибольшую долю американских поставок, и Китай может приобрести еще несколько миллионов тонн, чтобы полностью выполнить заявленный план.

Данные Министерства сельского хозяйства США свидетельствуют, что с октября Китай уже подтвердил закупку почти 6,9 миллиона тонн американской сои, тогда как еще около 3 миллионов тонн остаются неподтвержденными.

Обратите внимание! Несмотря на это, американская соя и в дальнейшем дороже бразильской, хотя ценовая премия сократилась на фоне укрепления бразильского реала и ослабления доллара США.

Курс на продовольственную самодостаточность: Китай увеличивает производство зерна и сои