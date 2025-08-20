Цены на кофе снова растут из-за неблагоприятных условий в Бразилии
- Цены на кофе арабика поднялись до самого высокого уровня за последние два месяца из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии, что может сократить урожай.
- Рост цен был обусловлен медленным экспортом из Бразилии и заморозками в регионах выращивания кофе, а также вызвало закрытие коротких позиций.
Стоимость кофе снова начала расти, и уже достигла максимума за несколько месяцев на международных рынках. Неблагоприятные погодные условия в Бразилии толкают цены вверх
Цены на кофе снова начали расти
Фьючерсы на кофе сорта арабика в Нью-Йорке поднялись до самого высокого уровня за последние два месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это произошло на фоне опасений, что многочисленные волны холодной погоды и незначительные заморозки могут сократить урожай в Бразилии – крупнейшем производителе этого сорта кофе.
Растет беспокойство, что нынешний урожай кофе в Бразилии будет ниже, чем ожидалось, из-за неблагоприятных погодных условий,
– отметил Майкл Макдугалл, аналитик McDougall Global View.
По его словам, тревожность вызывает не только текущий урожай – урожай 2026 года тоже может быть ограниченным, поскольку периоды холодной погоды уже вызывают преждевременное стрессовое цветение. Самый активный фьючерсный контракт во вторник, 19 августа, вырос на 2,6%. Цены росли пятый день подряд, демонстрируя самую длинную положительную динамику с апреля.
Что вызвало быстрый рост цены на кофе?
Брокер по мягким сырьевым товарам Sucden Financial Ltd. Гарри Говард говорит, что рост цен в течение последних нескольких дней был обусловлен более медленным, чем ожидалось, экспортом из Бразилии, а также сообщениями о заморозках прошлых выходных в основных регионах выращивания кофе – Сул-де-Минас и Серрадо – что также вызвало некоторое "закрытие коротких позиций".
В то же время он предостерег, что ралли может потерять силу, ведь за прошедшую неделю объемы торгов резко сократились.
Обратите внимание! По данным опроса Coffee Trading Academy, общий урожай кофе арабика и робуста в Бразилии в сезоне 2025-2026 годов, как ожидается, составит 63,9 миллиона мешков по 60 килограммов каждый, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году.
Текущие цены на кофе:
- В 11:24 утра по местному времени в Нью-Йорке цена на кофе арабика выросла на 2% до 3,4270 цента за фунт.
- Цена на робусту в Лондоне выросла на 4,5%.
- Цена на сахар-сырец в Нью-Йорке выросла, а цена на какао подешевела.