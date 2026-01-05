Запасы сократились, а цена будет расти: чего ждать от стоимости кофе в 2026 году

Рынок кофе в Украине полностью зависит от импорта и глобальной ситуации в отрасли, а также подвержен военным рискам. В 2026 году можно ожидать продолжения роста цен на кофе ввиду нескольких факторов.

Каких изменений цены на кофе ждать в 2026 году?

Тенденцию к росту мировых цен на кофе наблюдают с августа 2025 года из-за неблагоприятных погодных условий в странах-производителях. В ноябре подорожание достигло 27%. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал ученый Института аграрной экономики Богдан Духницкий.

Смотрите также Подорожание до 50%: какие продукты станут не по карману в 2026 году

Непогода в Бразилии и Вьетнаме повлияла на мировой рынок кофе. Во второй половине 2025 года произошло сокращение глобальных запасов кофе. Последствия же негативных процессов в отрасли отразились в ценах на кофе в Украине.

Богдан Духницкий Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики С августа 2025 года цена кофе в розничных сетях дополнительно выросла на 11%. Несмотря на то, что украинские компании-импортеры работают в условиях чрезвычайно высоких рисков, стоит ожидать продолжения роста стоимости кофе для наших потребителей в начале 2026 года. При сохранении относительной стабильности он не должен превысить 10%.

По состоянию на начало декабря произошла некоторая стабилизация на международных рынках и в Украине. По словам эксперта Богдана Духницкого, индексы цен на кофе за ноябрь-декабрь 2025 демонстрировали незначительный рост – в пределах 1 – 3%.

Обратите внимание! Рынок кофе является изменчивым и зависит от ограниченного количества стран-производителей, поэтому корректировать цены в краткосрочной перспективе могут любые климатические или регуляторные изменения. На ситуацию может влиять и порожденный спекуляциями ажиотажный спрос.

Что будет влиять на цены на кофе?

Эксперт Богдан Духницкий говорит, что ситуация в течение всего 2026 года будет зависеть от многих факторов на мировом и региональных рынках кофе. Среди ключевых:

фактическое производство кофе;

ход погодных условий;

ожидания будущего урожая;

непрерывность поставок;

поведение ключевых субъектов рынка.

Значительное количество факторов, которые влияют на рынок кофе, делает вероятным корректировку первоначальных прогнозов на 2026 год.

Интересно! Цены на кофе на мировых биржах упали после отмены Дональдом Трампом 40% пошлин на импорт из Бразилии сельскохозяйственной продукции.

Где в 2025 году был самый дорогой кофе в Украине?