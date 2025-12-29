Какие цены на кофе в разных областях?
41 гривны достигла средняя цена чашки эспрессо в декабре 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
Это на 17% больше, чем в декабре прошлого года, когда чашку кофе можно было приобрести за 35 гривен.
Дороже всего эспрессо сейчас пьют на Львовщине – в среднем 47 гривен за чашку. За год цена здесь выросла на 19%. Регион впервые за последние годы возглавил "кофейный рейтинг", вытеснив многолетнего лидера. Одесская область, которая два года подряд была рекордсменом по ценам на кофе, в декабре 2025 года оказалась на втором месте – 45 гривен за эспрессо.
Самое дешевое эспрессо уже третий год подряд можно найти в Хмельницкой области – 33 гривны за чашку. Даже несмотря на то, что и здесь за год цена выросла на 18%. За 35 гривен можно выпить эспрессо в Запорожской и Кировоградской областях.
Наибольший годовой прирост стоимости эспрессо зафиксирован на прифронтовой Сумщине: +26%. Несмотря на это, средняя цена все еще ниже общеукраинской – 36 гривен. Отметим, что еще в прошлом году Сумщина была среди регионов с самым дешевым кофе.
Средняя цена эспрессо в Украине / инфографика Опендатабот
Что происходит с ценами на кофе и какао в мире?
Illycaffe SpA планирует повысить цены на кофе в январе, поскольку стоимость кофейных зерен арабики достигла рекордного уровня. Цены на необжаренные зерна могут стабилизироваться до 2026 года, но останутся выше средних показателей за последние пять лет. Шаги Illycaffe, вероятно, повторят другие обжарщики.
В целом цены на кофе на мировых биржах упали после отмены Трампом 40% пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Бразилии. Фьючерсы на кофе арабика снизились на 4,4%, а на кофе робуста – на 4,2%, на фоне не только отмены пошлин, но и наводнений во Вьетнаме.
Цены на какао также резко упали, но стоимость шоколада остается высокой, поскольку производители еще используют запасы купленных по высоким ценам бобов. Они ожидают, что дешевле какао начнет поступать на полки супермаркетов только во второй половине следующего года.
Вместе с этим сейчас мировая кондитерская отрасль переходит на заменители какао из-за дефицита сырья и высоких цен на шоколад. Шоколад начинают изготавливать из нута, тыквенных семечек и кэроба, а настоящие плитки какао становятся предметом роскоши.