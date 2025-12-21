Какова стоимость стола на Новый год 2026?

По расчетам Института аграрной экономики, новогоднее меню в этом году дороже почти на 11%, чем в прошлом году, сообщает директор Института Юрий Лупенко, передает 24 Канал.

Таким образом, салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и другое обойдутся на семью из 4-х человек около 3 980 гривен.

Подорожание продуктов к новогоднему столу является прямым следствием войны, ведь украинская экономика и домохозяйства понесли значительные материальные потери.

На фоне полномасштабного вторжения характерными факторами этого года, которые способствовали дальнейшему повышению цен на продукты питания является сокращение производства, увеличение тарифов на электроэнергию, повышение цен на энергоносители и т.д,

– говорит Юрий Лупенко.

В то же время другие расчеты несколько отличаются. Например, диапазон цены за традиционную продуктовую корзину к новогоднему столу, которую для 24 Канала рассчитали в "Сильпо", составит от 2 300 гривен до более 4 700 гривен, в зависимости от формата.

Бюджетный вариант , а это оливье, селедка под шубой, мясные нарезки, игристое – от 2 316 гривен,

, а это оливье, селедка под шубой, мясные нарезки, игристое – Эксклюзивный набор (с премиальными сырами, икрой, копченостями, импортным просекко и штолленом) – от 2 979 гривен,

(с премиальными сырами, икрой, копченостями, импортным просекко и штолленом) – Изысканный набор (с деликатесами, как сыр гауда, икра, просекко, оливки с лимоном) – от 4 742 гривен.

Какие продукты больше всего подорожали?

В комментарии для 24 Канала аналитик УКАБ Максим Гопка также добавляет, что анализ потребительских цен на продукты в декабре 2025 года демонстрирует подорожание большинства категорий в годовом разрезе, за исключением отдельных позиций овощей.

В частности, стоимость продуктов для мясных блюд существенно выросла: говядина (гуляш) подорожала на 17%, а куриное филе – на рекордные 45%.

Сырная нарезка станет одной из самых дорогих позиций на новогоднем столе – 700 гривен за килограмм, что на 40% больше, чем в прошлом году. Дело в том, что несмотря на общий тренд уменьшения оптовых цен на молочное сырье, производители удерживают высокие цены на сыр и масло из-за дорогих энергоресурсов.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Кроме того, незаменимой частью новогоднего стола являются мандарины и апельсины. Предложение на рынке цитрусовых стабильное благодаря импорту от основных поставщиков. Средняя стоимость мандаринов колеблется от 60 до 90 гривен за килограмм, что пока на 10% меньше, чем в прошлом году. А стоимость апельсинов равна прошлогодней стоимости.

Какие цены на различные новогодние блюда?

Салат "Оливье"

На 3 килограмма традиционной рецептуры надо будет потратить где-то 406,87 гривны, что почти на 6% больше, чем при праздновании Нового года 2025 года, свидетельствуют данные Института аграрной экономики.

Самым дорогим ингредиентом стала колбаса – 180 гривен за полкило, а рост цены составил 12,5% в зависимости от производителя.

Зато овощи значительно подешевели по состоянию на декабрь 2025 года. В целом цена на картофель в этом году снизилась по сравнению с прошлым годом на 57,6% – до 8,50 гривны за 580 граммов.

Две морковки (280 граммов) обойдутся в 3,18 гривны, что меньше более чем на 60%, а 2 луковицы (230 граммов) – 1,75 гривны (-58%).

Заметьте! Остальные компоненты праздничного салата обойдутся дороже, чем в прошлом году: 6 штук яиц куриных (360 граммов) стоят 49,08 гривны (+4,8%), зеленый горошек – 62,50 гривны за полкило (+11,5%), консервированные огурцы – 43,92 гривны за 200 граммов (+14,9%). Заправить салат майонезом (350 граммов) обойдется в 57,99 гривны (+14,3%).

Салат "Селедка под шубой"

Вследствие того что цены на овощи в текущем году снизились, стоимость традиционного салата на 1,6 килограмма составит всего 174,83 гривны, что лишь на 4% дороже, чем в прошлом году (168,20 гривны).

Львиную долю стоимости традиционного салата составит филе сельди – 135 гривен за полкило (+13,4%). Майонез (180 граммов) обойдется в 29,82 гривны.

Зато овощи снизились вдвое по сравнению с прошлым годом: за 2 картофелины (280 граммов) нужно заплатить 4,10 гривны (-57,6%), 1 морковку (190 граммов) – 2,16 гривны (-62,3%), 1 свеклу (250 граммов) – 2,46 гривны (-49,4%), 1 луковицу (170 граммов) – 1,29 гривны (-58%).

Мясные продукты

Расходы на такие продукты выросли на 23% в целом. Поэтому за 350 граммов сырокопченой колбасы "Брауншвейгская" надо будет заплатить 410 гривен, что больше на 22% против цен в 2024 году.

Полкило бекона запеченного обойдется в 276 гривен, что больше на 21%, а килограмм битка из свинины – 339 гривен, что больше на 15%.

Мясо птицы подорожало больше всего среди всех видов – за кило куриного филе придется заплатить в среднем 244 гривны, что дороже на 40%.

Интересно! Общая стоимость мясных продуктов на новогодний стол составит 1 269 гривен.

Молочные продукты

За 300 граммов твердого сыра надо отдать 176 гривен, что больше на 19%, а за пачку сливочного масла в 200 граммов – 118 гривен, что дороже на 14%.

Стоимость овощей

В целом стоимость овощей составит 473 гривны на столе, где за 2 килограмма картофеля надо отдать 29 гривен, за грибы шампиньоны (1 килограмм) – 140 гривен, а за перец сладкий (0,5 килограмма) – 128 гривен.

Зато огурцы свежие обойдутся в 0,5 килограмма – 49 гривен, а помидоры (1 килограмм) – 127 гривен.

Фрукты на праздничном столе

На стол купить фрукты обойдется в 200 гривен, что меньше на 22%, чем в прошлом году. За 2 килограмма мандаринов надо заплатить 116 гривен, а за 1 килограмм бананов в среднем 62 гривны. За 1 лимон (200 граммов) – 22 гривны.

Алкоголь, различные напитки и прочее

Например батон белого хлеба будет стоить где-то 35 гривен (+25%), а шоколадные конфеты – в среднем 326 гривен за килограмм (16%).

Бутылка "Артемовского" (0,75 литра) обойдется в 239 гривен, а за бутылку бренди "Шабо" (0,5 литра) – 278 гривен.

Зато безалкогольные напитки к праздничному столу обойдутся в 149 гривен: за сок "Наш Сок" мультивитамин 950 миллилитров придется заплатить 61,90 гривны (+57%), за напиток "Кока-кола" (1,75 литра) – 60,80 гривны (+26%), за минеральную воду "Моршинская" (1,5 литра) – 26,38 гривны (+14%).

Деликатесы

Если бюджетный вариант стоимости стола составляет 3 980 гривен, для семей, которые покупают еще и деликатесы, например красную икру или красную рыбу, придется заплатить дополнительные 813 гривен.

В зависимости от производителя баночка красной икры (100 граммов) обойдется в 469 гривен, а 180 граммов красной рыбы – в 344 гривны. То есть новогодний стол с деликатесами составит 4 793 гривен.

Справка. Стоимость новогоднего стола на 2026 год рассчитывалась в соответствии с данными Министерства финансов. Кроме того, расчеты основываются на ежедневном мониторинге цен на основные продукты в супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro и Novus по состоянию на 11 декабря 2025 года.

Сколько стоил новогодний стол в прошлом году?