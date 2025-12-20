Где больше всего украинцев за рубежом будут праздновать Рождество?

По данным статистической службы Евросоюза, в конце лета 2025 года в странах ЕС находилось более 4,3 миллиона украинцев, покинувших свои дома из-за полномасштабной войны, передает 24 Канал.

В 3-х стран, где больше всего украинских граждан, входят: Германия с более 1,2 миллиона человек, Польша с почти 1 миллионом человек, и Чехия – 385,8 тысячи человек.

Для того чтобы рассчитать ориентировочную стоимость праздничного стола в странах, где больше всего украинцев, 24 Канал проанализировал данные сайта Numbeo, собирающего средние цены на различные продукты и услуги в мире., Для расчета были выбраны следующие продукты: хлеб, молоко, яйца, куриное филе, говядина, помидоры, картофель, лук, салат, яблоки, апельсины, бананы, а также алкогольные и безалкогольные напитки. Цены на них указаны средние по стране.

Какая цена рождественского стола в Германии?

В Германии одни из самых дорогих цен на продукты среди остальных страна, где больше всего сейчас украинцев. За продуктовую корзина, которая будет состоять из головки салата, килограмма картофеля, помидоров, лука, бананов, апельсинов, яблок, куриного филе, пол килограмм буханки хлеба, 12 штук яиц и литра молока, а еще бутылки вина, надо отдать 38,32 евро, а это 1 887 гривен сейчас.

Если же вместо куриного филе взять килограмм говядины, то цена возрастет до 45 евро, а это 2 216 гривен.

Молоко, хлеб и яйца

За буханку хлеба в 500 граммов надо отдать 1,91 евро (94 гривны), а за литр молока – 1,12 евро (55 гривен). За 12 крупных яиц взамен надо будет отдать 3,31 евро (163 гривны).

Мясо

Самыми дорогими продуктами среди других категорий станет мясо. По сравнению с ценами в Украине, в Германии они существенно выше – за килограмм куриного филе надо отдать аж 11 евро, а это почти 542 гривны. Говядина стоит еще больше – 17,77 евро за килограмм, то есть 884 гривны.

Овощи и фрукты

Среди всех фруктов яблоки оказались самыми дорогими – 2,92 евро за килограмм (143,81 гривны). Апельсины же стоят почти 2 евро (98,5 гривны), а бананы – 1,71 евро (84,2 гривны).

А вот среди овощей цена самая высокая на помидоры, за килограмм которых просят аж 4,18 евро (205,86 гривны). Головка салата зато обойдется в 1,57 евро (77,32 гривны), картофель – 1,35 евро за килограмм (66,5 гривны), а лук – 1,25 евро за килограмм (61,56 гривны).

Алкогольные и неалкогольные напитки

За бутылку вина среднего класса надо будет отдать почти 6 евро (295,5 гривны). А за плашку пива 0,5 литра – 0,93 евро (45,80 гривны). За простую бутылку воды 1,5 литра придется отдать 0,95 евро – 46,8 гривны.

Такие напитки, как Coca-Cola или Pepsi (0,33 литра), будут стоить 2,94 евро (144,8 гривны), однако речь идет о цене, которую предлагают в заведениях.

Справка: для расчета в гривнах взят средний банковский курс, по состоянию на 12 декабря, – 49,25 гривны за евро.

Какую цену за рождественский стол заплатят украинцы в Польше?

Польша характеризуется довольно дешевой продуктовой корзиной, где цены ориентировочно такие же как и в Украине. Именно здесь продуктовая корзина будет самой дешевой среди других стран – почти 27 евро, а это 1 321 гривна.

Впрочем, если вместо куриного филе выбрать говядину, то цена изменится на 32 евро (почти 1 600 гривен).

Фрукты и овощи

Среди фруктов самыми дорогими будут апельсины, которые стоят 1,61 евро за килограмм (79,29 гривны), за килограмм бананов надо будет отдать 1,54 евро (75,8 гривны), а за килограмм яблок – 1,03 евро (50,7 гривны).

Как и в Германии, помидоры в Польше являются самыми дорогими среди овощей – это 2,57 евро за килограмм (126,6 гривны). Головка салата обойдется в 1,16 евро (за 57 гривен).

Лук и картофель самые дешевые – 0,98 евро и 0,82 евро соответственно (48,3 гривны и 25,6 гривны).

Цены на мясо

Мясо оказалось самым дорогим среди всех продуктов. Если килограмм куриного филе стоит 5,86 евро (288,6 гривны), то килограмм говядины обойдется в 11,12 евро (547,6 гривны).

Хлеб, молоко и яйца

За 12 штук крупных яиц надо отдать 3,02 евро, а это 148,7 гривны. Литр молока будет стоить 0,92 евро (45,3 гривны), а за пол килограмм белого хлеба – 1,17 евро (57,6 гривны).

Алкогольные и безалкогольные напитки

Бутылка вина среднего класса будет стоить 6,15 евро (это почти 303 гривны), а бутылка пива (0,5 литра) – 1,02 евро (50,2 гривны).

Бутылка воды 1,5 литра будет иметь цену в 0,58 евро (28,5 гривны), а Coca-Cola или Pepsi (0,33 литра) в заведениях стоит 1,75 евро (86 гривны).

Сколько надо заплатить за продукты в Чехии?

Цены в Чехии на молоко, картофель, помидоры, яйца, куриное филе и другие продукты отличаются от цен в Польше, в частности они выше, но ниже чем в Германии. В целом стоимость его составляет 32,5 евро, а это 1 600 гривен.

Если вместо куриного филе взять говядину, то цена возрастет до 36,14 евро (почти 1 780 гривен).

Цена на курятину и говядину

После Германии самые высокие цены на мясо зафиксированы в Чехии, где за килограмм куриного филе надо 8,28 евро (407,8 гривны), а за килограмм говядины – 11,92 евро (587 гривны).

Молоко, хлеб и яйца

Литр молока стоит 1,06 евро (52,2 гривны), белый хлеб (500 граммов) – 1,47 евро, это 72,4 гривны. А за 12 больших яиц надо отдать 2,94 евро (144,8 гривны).

Овощи и фрукты

Яблоки в Чехии стоят дешевле всего из числа других 2-х видов фруктов – 1,48 евро за килограмм (72,9 гривны). Бананы – 1,58 евро за килограмм (77,8 гривны), зато апельсины – 1,96 евро за килограмм (96,5 гривны).

Среди овощей немало придется отдать за помидоры, килограмм которых стоит 3,15 евро (155 гривен). За головку салата надо отдать 1,29 евро (63,5 гривны), а за килограмм картофеля – 1,24 евро (61 гривну). Самым дешевым овощем станет лук, ведь килограмм ее обойдется в почти 1 евро (49,25 гривны).

Алкогольные и безалкогольные напитки

Бутылка вина (среднего класса) обойдется в 6,19 евро (это 304,85 гривны), а бутылка пива (0,5 литра) – 0,85 евро (41,9 гривны).

За бутылку воды (1,5 литра) – 0,74 евро (36,4 гривны). Зато за Coca-Cola или Pepsi, бутылка 0,33 литра, – 1,65 евро. Это 81,2 гривны. Впрочем, речь идет о стоимости напитков, которые предлагают в заведениях.

