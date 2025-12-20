Де найбільше українців за кордоном святкуватимуть Різдво?

За даними статистичної служби Євросоюзу, наприкінці літа 2025 року в країнах ЄС перебувало понад 4,3 мільйона українців, що покинули свої домівки через повномасштабну війну, передає 24 Канал.

До 3-х країн, де найбільше українських громадян, входять: Німеччина з понад 1,2 мільйонами осіб, Польща з майже 1 мільйоном осіб, та Чехія – 385,8 тисячі осіб.

Для того, щоб розрахувати орієнтовну вартість святкового столу в країнах, де найбільше українців, 24 Канал проаналізував дані сайту Numbeo, що збирає середні ціни на різні продукти та послуги у світі. Для розрахунку було обрано такі продукти: хліб, молоко, яйця, куряче філе, яловичина, помідори, картопля, цибуля, салат, яблука, апельсини, банани, а також алкогольні та безалкогольні напої. Ціни на них вказані середні по країні.

Яка ціна різдвяного столу в Німеччині?

В Німеччині одні із найдорожчих цін на продукти серед решти країна, де найбільше зараз українців. За продуктовий кошик, який складатиметься з головки салату, кілограму картоплі, помідорів, цибулі, бананів, апельсинів, яблук, курячого філе, пів кілограм буханця хліба, 12 штук яєць та літру молока, а ще пляшки вина, треба віддати 38,32 євро, а це 1 887 гривень зараз.

Якщо ж замість курячого філе взяти кілограм яловичини, то ціна зросте до 45 євро, а це 2 216 гривень.

Молоко, хліб та яйця

За буханець хліба в 500 грамів треба віддати 1,91 євро (94 гривні), а за літр молока – 1,12 євро (55 гривень). За 12 великих яєць натомість треба буде віддати 3,31 євро (163 гривні).

М'ясо

Найдорожчими продуктами серед інших категорій стане м'ясо. Порівняно з цінами в Україні, в Німеччині вони суттєво вищі – за кілограм курячого філе треба віддати аж 11 євро, а це майже 542 гривні. Яловичина коштує ще більше – 17,77 євро за кілограм, тобто 884 гривні.

Овочі та фрукти

Серед всіх фруктів яблука виявилися найдорожчими – 2,92 євро за кілограм (143,81 гривні). Апельсини ж коштують майже 2 євро (98,5 гривні), а банани – 1,71 євро (84,2 гривні).

А от серед городини ціна найвища на помідори, за кілограм яких просять аж 4,18 євро (205,86 гривні). Головка салату натомість обійдеться в 1,57 євро (77,32 гривні), картопля – 1,35 євро за кілограм (66,5 гривні), а цибуля – 1,25 євро за кілограм (61,56 гривні).

Алкогольні та неалкогольні напої

За пляшку вина середнього класу треба буде віддати майже 6 євро (295,5 гривні). А за плашку пива 0,5 літра – 0,93 євро (45,80 гривні). За просту пляшку води 1,5 літра доведеться віддати 0,95 євро – 46,8 гривні.

Такі напої, як Coca-Cola або Pepsi (0,33 літра), коштуватимуть 2,94 євро (144,8 гривні), однак йдеться про ціну, яку пропонують в закладах.

Довідка: для розрахунку в гривнях взятий середній банківський курс, станом на 12 грудня, – 49,25 гривні за євро.

Яку ціну за різдвяний стіл заплатять українці в Польщі?

Польща характеризується доволі дешевим продуктовим кошиком, де ціни орієнтовно такі ж як і в Україні. Саме тут продуктовий кошик буде найдешевшою з-поміж інших країн – майже 27 євро, а це 1 321 гривня.

Втім якщо замість курячого філе обрати яловичину, то ціна зміниться на 32 євро (майже 1 600 гривень).

Фрукти та овочі

Серед фруктів найдорожчими будуть апельсини, які коштують 1,61 євро за кілограм (79,29 гривні), за кілограм бананів треба буде віддати 1,54 євро (75,8 гривні), а за кілограм яблук – 1,03 євро (50,7 гривні).

Як і в Німеччині, помідори в Польщі є найдорожчими серед овочів – це 2,57 євро за кілограм (126,6 гривні). Головка салату обійдеться в 1,16 євро (за 57 гривень).

Цибуля та картопля найдешевші – 0,98 євро та 0,82 євро відповідно (48,3 гривні та 25,6 гривні).

Ціни на м'ясо

М'ясо виявилося найдорожчим серед усіх продуктів. Якщо кілограм курячого філе коштує 5,86 євро (288,6 гривні), то кілограм яловичини обійдеться в 11,12 євро (547,6 гривні).

Хліб, молоко та яйця

За 12 штук великих яєць треба віддати 3,02 євро, а це 148,7 гривні. Літр молока буде коштувати 0,92 євро (45,3 гривні), а за пів кілограм білого хліба – 1,17 євро (57,6 гривні).

Алкогольні та безалкогольні напої

Пляшка вина середнього класу коштуватиме 6,15 євро (це майже 303 гривні), а пляшка пива (0,5 літра) – 1,02 євро (50,2 гривні).

Пляшка води 1,5 літра матиме ціну в 0,58 євро (28,5 гривні), а Coca-Cola чи Pepsi (0,33 літра) в закладах коштує 1,75 євро (86 гривні).

Скільки треба заплатити за продукти в Чехії?

Ціни в Чехії на молоко, картоплю, помідори, яйця, куряче філе та інші продукти відрізняються від цін в Польщі, зокрема вони вищі, але є нижчими аніж в Німеччині. Загалом вартість його складає 32,5 євро, а це 1 600 гривень.

Якщо замість курячого філе взяти яловичину, то ціна зросте до 36,14 євро (майже 1 780 гривень).

Ціна на курятину та яловичину

Після Німеччини найвищі ціни на м'ясо зафіксовані в Чехії, де за кілограм курячого філе треба 8,28 євро (407,8 гривні), а за кілограм яловичини – 11,92 євро (587 гривні).

Молоко, хліб та яйця

Літр молока коштує 1,06 євро (52,2 гривні), білий хліб (500 грамів) – 1,47 євро, це 72,4 гривні. А за 12 великих яєць треба віддати 2,94 євро (144,8 гривні).

Овочі та фрукти

Яблука в Чехії коштують найдешевше з поміж інших 2-х видів фруктів – 1,48 євро за кілограм (72,9 гривні). Банани – 1,58 євро за кілограм (77,8 гривні), натомість апельсини – 1,96 євро за кілограм (96,5 гривні).

Серед овочів чимало доведеться віддати за помідори, кілограм яких коштує 3,15 євро (155 гривень). За головку салату треба віддати 1,29 євро (63,5 гривні), а за кілограм картоплі – 1,24 євро (61 гривню). Найдешевшим овочем стане цибуля, адже кілограм її обійдеться в майже 1 євро (49,25 гривні).

Алкогольні та безалкогольні напої

Пляшка вина (середнього класу) обійдеться в 6,19 євро (це 304,85 гривні), а пляшка пива (0,5 літра) – 0,85 євро (41,9 гривні).

За пляшку води (1,5 літра) – 0,74 євро (36,4 гривні). Натомість за Coca-Cola або Pepsi, пляшка 0,33 літра, – 1,65 євро. Це 81,2 гривні. Втім йдеться про вартість напоїв, які пропонують в закладах.

Скільки коштував різдвяний стіл торік?