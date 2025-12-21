Яка вартість столу на Новий рік 2026?

За розрахунками Інституту аграрної економіки, новорічне меню цьогоріч дорожче на майже 11%, ніж торік, повідомляє директор Інституту Юрій Лупенко, передає 24 Канал.

Читайте також Курс бив історичний рекорд․ Як пройшла гривня 2025 рік й чи чекати на зміцнення у 2026 році

Отже, салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдуться на родину з 4-х осіб близько 3 980 гривень.

Здорожчання продуктів до новорічного столу є прямим наслідком війни, адже українська економіка та домогосподарства зазнали значних матеріальних втрат.

На тлі повномасштабного вторгнення характерними чинниками цього року, які сприяли подальшому підвищенню цін на харчові продукти є скорочення виробництва, збільшення тарифів на електроенергію, підвищення цін на енергоносії тощо,

– каже Юрій Лупенко.

Водночас інші розрахунки дещо відрізняються. Наприклад, діапазон ціни за традиційний продуктовий кошик до новорічного столу, яку для 24 Каналу розрахували в "Сільпо", складе від 2 300 гривень до понад 4 700 гривень, залежно від формату.

Бюджетний варіант , а це олів'є, оселедець під шубою, м'ясні нарізки, ігристе – від 2 316 гривень,

, а це олів'є, оселедець під шубою, м'ясні нарізки, ігристе – Ексклюзивний набір (з преміальними сирами, ікрою, копченостями, імпортним просеко та штоленом) – від 2 979 гривень,

(з преміальними сирами, ікрою, копченостями, імпортним просеко та штоленом) – Вишуканий набір (з делікатесами, як сир гауда, ікра, просеко, оливки з лимоном) – від 4 742 гривень.

Які продукти найбільше подорожчали?

У коментарі для 24 Каналу аналітик УКАБ Максим Гопка також додає, що аналіз споживчих цін на продукти у грудні 2025 року демонструє здорожчання більшості категорій у річному розрізі, за винятком окремих позицій овочів.

Зокрема, вартість продуктів для м'ясних страв суттєво зросла: яловичина (гуляш) подорожчала на 17%, а куряче філе – на рекордні 45%.

Сирна нарізка стане однією з найдорожчих позицій на новорічному столі – 700 гривень за кілограм, що на 40% більше, ніж торік. Річ у тім, що попри загальний тренд зменшення гуртових цін на молочну сировину, виробники утримують високі ціни на сир і масло через дорогі енергоресурси.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Крім того, незамінною частиною новорічного столу є мандарини та апельсини. Пропозиція на ринку цитрусових стабільна завдяки імпорту з основних постачальників. Середня вартість мандаринів коливається від 60 до 90 гривень за кілограм, що поки на 10% менше, ніж минулого року. А вартість апельсинів дорівнює торішній вартості.

Які ціни на різні новорічні страви?

Салат "Олів'є"

На 3 кілограми традиційної рецептури треба буде витрати десь 406,87 гривні, що на майже 6% більше, аніж при святкуванню Нового року 2025 року, свідчать дані Інституту аграрної економіки.

Найдорожчим інгредієнтом стала ковбаса – 180 гривень за пів кіло, а зростання ціни склало 12,5% залежно від виробника.

Натомість овочі значно подешевшали станом на грудень 2025 року. Загалом ціна на картоплю в цьому році знизилася порівняно з минулим роком на 57,6% – до 8,50 гривні за 580 грамів.

Дві морквини (280 грамів) обійдуться у 3,18 гривні, що менше на понад 60%, а 2 цибулини (230 грамів) – 1,75 гривні (-58%).

Зауважте! Решту компонентів святкового салату обійдуться дорожче, ніж торік: 6 штук яєць курячих (360 грамів) коштують 49,08 гривні (+4,8%), зелений горошок – 62,50 гривні за пів кіло (+11,5%), консервовані огірки – 43,92 гривні за 200 грамів (+14,9%). Заправити салат майонезом (350 грамів) обійдеться у 57,99 гривні (+14,3%).

Салат "Оселедець під шубою"

Внаслідок того що ціни на овочі у поточному році знизилися, вартість традиційного салату на 1,6 кілограма складе всього 174,83 гривні, що лише на 4% дорожче, ніж торік (168,20 гривні).

Левову частку вартості традиційного салату складе філе оселедця – 135 гривень за пів кіло (+13,4%). Майонез (180 грамів) обійдеться у 29,82 гривні.

Натомість овочі знизилися вдвічі проти минулого року: за 2 картоплини (280 грамів) потрібно заплатити 4,10 гривні (-57,6%), 1 морквину (190 грамів) – 2,16 гривні (-62,3%), 1 буряк (250 грамів) – 2,46 гривні (-49,4%), 1 цибулину (170 грамів) – 1,29 гривні (-58%).

М'ясні продукти

Витрати на такі продукти зросли на 23% загалом. Тому за 350 грамів сирокопченої ковбаси "Брауншвейзька" треба буде заплатити 410 гривень, що більше на 22% проти цін у 2024 році.

Пів кіло бекону запеченого обійдеться у 276 гривень, що більше на 21%, а кілограм битка зі свинини – 339 гривні, що більше на 15%.

М'ясо птиці подорожчало найбільше серед усіх видів – за кіло курячого філе доведеться заплатити в середньому 244 гривень, що дорожче на 40%.

Цікаво! Загальна вартість м'ясних продуктів на новорічний стіл складе 1 269 гривень.

Молочні продукти

За 300 грамів твердого сиру треба віддати 176 гривень, що більше на 19%, а за пачку вершкового масла у 200 грамів – 118 гривень, що дорожче на 14%.

Вартість овочів

Загалом вартість овочів складе 473 гривні на столі, де за 2 кілограми картоплі треба віддати 29 гривень, за гриби печериці (1 кілограм) – 140 гривень, а за перець солодкий (0,5 кілограма) – 128 гривень.

Натомість огірки свіжі обійдуться в 0,5 кілограма – 49 гривень, а помідори (1 кілограм) – 127 гривень.

Фрукти на святковому столі

На стіл купити фрукти обійдеться у 200 гривень, що менше на 22%, ніж торік. За 2 кілограми мандаринів треба заплатити 116 гривень, а за 1 кілограм бананів в середньому 62 гривні. За 1 лимон (200 грамів) – 22 гривні.

Алкоголь, різні напої та інше

Наприклад батон білого хліба коштуватиме десь 35 гривень (+25%), а шоколадні цукерки – в середньому 326 гривень за кілограм (16%).

Пляшка "Артемівського" (0,75 літра) обійдеться у 239 гривень, а за пляшку бренді "Шабо" (0,5 літра) – 278 гривень.

Натомість безалкогольні напої до святкового столу обійдуться у 149 гривень: за сік "Наш Сік" мультивітамін 950 мілілітрів доведеться заплатити 61,90 гривні (+57 %), за напій "Кока-кола" (1,75 літра) – 60,80 гривні (+26%), за мінеральну воду "Моршинська" (1,5 літра) – 26,38 гривні (+14%).

Делікатеси

Якщо бюджетний варіант вартості столу складає 3 980 гривень, для сімей, які купують ще й делікатеси, як-от червона ікра чи червона риба, доведеться заплатити додаткові 813 гривень.

Залежно від виробника баночка червоної ікри (100 грамів) обійдеться в 469 гривень, а 180 грамів червоної риби – в 344 гривні. Тобто новорічний стіл з делікатесами складе 4 793 гривень.

Довідка. Вартість новорічного столу на 2026 рік розраховувалася відповідно до даних Міністерства фінансів. Крім того, розрахунки ґрунтуються на щоденному моніторингу цін на основні харчі у супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro та Novus станом на 11 грудня 2025 року.

Скільки коштував новорічний стіл торік?