Охота за опятами осенью: когда и где собирать, чтобы вернуться с полной корзиной
С августа по сентябрь – пик грибного сезона, где не только можно найти много белых грибов, но и опят. В то же время в октябре и ноябре для опят до сих пор продолжается сезон, но поздний. Тогда стоит собирать их в теплые дни.
Где искать опята в Украине?
К лучшим местам, где можно найти грибы, в частности опята, входит Ивано-Франковская область, где-то вблизи Яремча и Верховины, передает 24 Канал со ссылкой Homster.
Стоит добавить, что опята делятся на виды. Поэтому есть опята летние (растет с конца мая до конца октября, в лиственных и смешанных лесах) и опята зимние (с начала октября до середины марта (при минусовых температурах замерзает, а в оттепель тает)).
- Опята классифицируются как грибы-паразиты, поскольку часто растут на деревьях, кустах и даже травянистых растениях, причем как на живых, так и уже трухлявых, пишут на сайте Буковинского государственного медицинского университета.
- При этом они считаются съедобными, то есть не требуют предварительной варки, только предварительно промыв.
- Кроме того, опята любят расти во взрослых лесах, где есть много старых деревьев, пеньков и сушняка, а также влажные и заболоченные места.
Обратите внимание! Пик сезона опят приходится именно на сентябрь – тогда можно найти много молодых грибов. В то же время в ноябре можно собирать такие грибы, но тогда лучше искать крупные опята и срезать только шляпы, потому что ножки будут слишком грубыми.
Когда самый благоприятный сезон для грибов?
Как рассказал для 24 Канала миколог Остап Богославец, самым благоприятным временем для сбора грибов в Украине является осень.
Дело в том, что для появления и роста грибов важнейшими факторами являются влага и температура воздуха.
Кроме того, иногда после дождя в лесу для грибов может быть даже слишком мокро, а потому они не вырастут. Для того, чтобы росли грибы нужен баланс влаги и тепла.