Охота за опятами осенью: когда и где собирать, чтобы вернуться с полной корзиной

С августа по сентябрь – пик грибного сезона, где не только можно найти много белых грибов, но и опят. В то же время в октябре и ноябре для опят до сих пор продолжается сезон, но поздний. Тогда стоит собирать их в теплые дни.

Где искать опята в Украине?

К лучшим местам, где можно найти грибы, в частности опята, входит Ивано-Франковская область, где-то вблизи Яремча и Верховины, передает 24 Канал со ссылкой Homster.

Стоит добавить, что опята делятся на виды. Поэтому есть опята летние (растет с конца мая до конца октября, в лиственных и смешанных лесах) и опята зимние (с начала октября до середины марта (при минусовых температурах замерзает, а в оттепель тает)).

Опята классифицируются как грибы-паразиты, поскольку часто растут на деревьях, кустах и даже травянистых растениях, причем как на живых, так и уже трухлявых, пишут на сайте Буковинского государственного медицинского университета.

При этом они считаются съедобными, то есть не требуют предварительной варки, только предварительно промыв.

Кроме того, опята любят расти во взрослых лесах, где есть много старых деревьев, пеньков и сушняка, а также влажные и заболоченные места.

Обратите внимание! Пик сезона опят приходится именно на сентябрь – тогда можно найти много молодых грибов. В то же время в ноябре можно собирать такие грибы, но тогда лучше искать крупные опята и срезать только шляпы, потому что ножки будут слишком грубыми.

Когда самый благоприятный сезон для грибов?