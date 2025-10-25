Полювання за опеньками восени: коли та де збирати, щоб повернутися з повним кошиком

З серпня по вересень – пік грибного сезону, де не лише можна знайти багато білих грибів, але й опеньків. Водночас у жовтні та листопаді для опеньків досі триває сезон, але пізній. Тоді варто збирати їх у теплі дні.

Де шукати опеньки в Україні?

До найкращих місць, де можна знайти гриби, зокрема опеньки, входить Івано-Франківщина, десь поблизу Яремча та Верховини, передає 24 Канал з посиланням Homster.

Варто додати, що опеньки діляться на види. Відтак є опеньки літні (росте з кінця травня до кінця жовтня, в листяних та змішаних лісах) та опеньки зимові (з початку жовтня до середини березня (при мінусових температурах замерзає, а у відлигу розтає)).

Опеньки класифікуються як гриби-паразити, оскільки часто ростуть на деревах, кущах і навіть трав'янистих рослинах, причому як на живих, так і вже трухлявих, пишуть на сайті Буковинського державного медичного університету.

При цьому вони вважаються їстівними, тобто не потребують попереднього варіння, тільки попередньо промивши.

Крім того, опеньки люблять рости у дорослих лісах, де є багато старих дерев, пеньків та сушняку, а також вологі та заболочені місця.

Зверніть увагу! Пік сезону опеньків припадає саме на вересень – тоді можна знайти багато молодих грибів. Водночас у листопаді також можна збирати такі гриби, але тоді краще шукати великі опеньки та зрізати лише шляпи, бо ніжки будуть занадто грубими.

Коли найсприятливіший сезон для грибів?