Де шукати опеньки в Україні?
До найкращих місць, де можна знайти гриби, зокрема опеньки, входить Івано-Франківщина, десь поблизу Яремча та Верховини, передає 24 Канал з посиланням Homster.
Варто додати, що опеньки діляться на види. Відтак є опеньки літні (росте з кінця травня до кінця жовтня, в листяних та змішаних лісах) та опеньки зимові (з початку жовтня до середини березня (при мінусових температурах замерзає, а у відлигу розтає)).
- Опеньки класифікуються як гриби-паразити, оскільки часто ростуть на деревах, кущах і навіть трав'янистих рослинах, причому як на живих, так і вже трухлявих, пишуть на сайті Буковинського державного медичного університету.
- При цьому вони вважаються їстівними, тобто не потребують попереднього варіння, тільки попередньо промивши.
- Крім того, опеньки люблять рости у дорослих лісах, де є багато старих дерев, пеньків та сушняку, а також вологі та заболочені місця.
Зверніть увагу! Пік сезону опеньків припадає саме на вересень – тоді можна знайти багато молодих грибів. Водночас у листопаді також можна збирати такі гриби, але тоді краще шукати великі опеньки та зрізати лише шляпи, бо ніжки будуть занадто грубими.
Коли найсприятливіший сезон для грибів?
Як розповів для 24 Каналу міколог Остап Богославець, найсприятливішим часом для збору грибів в Україні є осінь.
Річ у тім, що для появи й росту грибів найважливішими факторами є волога й температура повітря.
Крім того, інколи після дощу в лісі для грибів може бути навіть занадто мокро, а тому вони не виростуть. Для того, щоб росли гриби потрібен баланс вологи та тепла.