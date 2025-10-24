Коли можна йти по гриби?

У розмові з журналістами 24 Каналу міколог Остап Богославець розповів, що для появи й росту грибів найважливішими факторами є волога й температура повітря. Найсприятливішою порою року для походу по гриби за обома цими показниками є осінь.

Читайте також Як швидко після дощу ростуть гриби: коли йти збирати

Втім, за словами фахівця, не після кожного дощу йде хвиля плодоношення грибів. Він говорить, що це процес, який залежить від багатьох факторів.

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Звичайно, що ймовірність того, що після дощу в лісі таки з'являться гриби, але буває так, що навпаки для грибів буває занадто мокро після дощів. Загалом, для того, щоб гриби росли, потрібна помірна волога та помірне тепло. Тому осінь доволі хороша пора для цього. Водночас грибів влітку може бути і не менше, ніж восени.

Однак вчений зазначив, що є й виключення. Наприклад, білі гриби збирають саме восени: "Річ у тім, що влітку доволі тепло, а це хороші умови для розмноження комах, які відкладають яйця у плодових тілах грибів. Натомість восени цього менше".

Важливо! Гриби найкраще ростуть саме восени, бо в даний період ночами випадає все більше роси, а земля регулярно отримує хорошу порцію вологи. Також температура в першій половині осені спочатку тепла, а потім – трохи прохолодна, що є ідеальними умовами для росту грибів.

Секрети грибників: де в Україні шукати грибні місця?