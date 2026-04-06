Пользование чужой землей: какие права нужны и что грозит за нарушение

Пользование чужим земельным участком в Украине возможно только при наличии соответствующего юридического права. Без надлежащего оформления это может привести не только к штрафам, но и к уголовной ответственности.

Когда и кому разрешено пользоваться чужой землей?

Юрист Артем Рипенко в комментарии 24 Канала рассказал, что ответ на вопрос очень прост: законно пользоваться можно тогда, когда у тебя есть соответствующее право. Поскольку речь о пользовании, то такое право должно быть производным от чего-то права собственности.

Артем Рипенко Партнер Юридической Компании "Де-Юре", руководитель судебно-экспертной и земельно-правовой практики, адвокат, доктор юридических наук По Конституции, земля принадлежит на праве собственности Народу Украины. Но когда мы говорим о конкретных земельных участках как объектах вещных прав и правоотношений (см. статью 79 Земельного кодекса Украины), необходимо иметь определенное вещное право, что позволяет лицу пользоваться чужим земельным участком. Порядок приобретения такого права зависит от того, кто является владельцем – государство / территориальная община (здесь закон предусматривает существенную специфику, см. Главу 21 Земельного кодекса Украины), или физическое или юридическое лицо.

По его словам, среди вещных прав на земельные участки законодательство упоминает право аренды земли (наиболее распространенное право), оформляется на основании договора между собственником и пользователем и подлежит государственной регистрации. Ограниченным правами являются суперфиций (право застройки), эмфитевзис (право пользования сельскохозяйственным участком) и сервитут (например, право прохода/проезда через чужой земельный участок).

Содержание этих прав и порядок их приобретения и регистрации предусмотрено Земельным и Гражданским кодексами Украины, Законом "Об аренде земли", Законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений". Важно учесть, что в отношении земельных участков, в отличие от "обычной" недвижимости, например помещения или дома, необходима также разработка документации по землеустройству в соответствии с Законом "О землеустройстве" для заключения соответствующей сделки и последующей регистрации права пользования,

– отмечает Артем Рипенко.

Обратите внимание! По словам юриста, в определенных случаях возможно "использование" земельных участков или их частей на основании т.н. обязательственных прав, то есть когда оформление и государственная регистрация вещного права не требуется (временное хранение вещей, проведение геологосъемочных работ на основании договора с владельцем). Однако такие права не предоставляют лицу, что ими владеет возможности непосредственного временного господства над участком, а их использование на практике является крайне ограниченным и иногда спорным.

Какая ответственность за незаконное пользование землей?

По словам специалиста, за занятие земельного участка при отсутствии соответствующего права предусмотрена ответственность. В особо опасных случаях закон предусматривает и уголовную ответственность, как в случае самовольного занятия земельного участка (статья 197-1 Уголовного кодекса Украины)

Важно! Таким образом, для законного использования чужого земельного участка обязательно требуется оформление соответствующего права. Во многих случаях, как необходимость размещения зданий и сооружений на земельном участке, приобретение права на земельный участок государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов и др. привлечение профессионального юриста это не прихоть или опция, а must.

