Коли та кому дозволено користуватись чужою землею?

Юрист Артем Ріпенко у коментарі 24 Каналу розповів, що відповідь на питання дуже проста: законно користуватись можна тоді, коли в тебе є відповідне право. Оскільки мова про користування, то таке право має бути похідним від чогось права власності.

Артем Ріпенко Партнер Юридичної Компанії "Де-Юре", керівник судово-експертної та земельно-правової практики, адвокат, доктор юридичних наук За Конституцією, земля належить на праві власності Народу України. Але коли ми кажемо про конкретні земельні ділянки як об'єкти речових прав та правовідносин (див. статтю 79 Земельного кодексу України), необхідно мати певне речове право, що дозволяє особі користуватись чужою земельною ділянкою. Порядок набуття такого права залежить від того, хто є власником – держава / територіальна громада (тут закон передбачає суттєву специфіку, див. Главу 21 Земельного кодексу України), або фізична чи юридична особа.

За його словами, серед речових прав на земельні ділянки законодавство згадує право оренди землі (найбільш поширене право), оформлюється на підставі договору між власником та користувачем та підлягає державній реєстрації. Обмеженим правами є суперфіцій (право забудови), емфітевзис (право користування сільськогосподарською ділянкою) та сервітут (наприклад, право проходу / проїзду через чужу земельну ділянку).

Зміст цих прав та порядок їхнього набуття й реєстрації передбачено Земельним та Цивільним кодексами України, Законом "Про оренду землі", Законом "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Важливо врахувати, що стосовно земельних ділянок, на відміну від "звичайної" нерухомості, наприклад приміщення чи будинку, необхідною є також розробка документації із землеустрою відповідно до Закону "Про землеустрій" для укладення відповідного правочину та наступної реєстрації права користування,

– зазначає Артем Ріпенко.

Зверніть увагу! За словами юриста, у певних випадках можливе "використання" земельних ділянок чи їхніх частин на підставі т.зв. зобов'язальних прав, тобто коли оформлення та державна реєстрація речового права не вимагається (тимчасове зберігання речей, проведення геологознімальних робіт на підставі договору з власником). Проте такі права не надають особі, що ними володіє можливості безпосереднього тимчасового панування над ділянкою, а їх використання на практиці є вкрай обмеженим та іноді спірним.

Яка відповідальність за незаконне користування землею?

За словами фахівця, за зайняття земельної ділянки за відсутності відповідного права передбачено відповідальність. У особливо небезпечних випадках закон передбачає й кримінальну відповідальність, як то у випадку самовільного зайняття земельної ділянки (стаття 197-1 Кримінального кодексу України)

Важливо! Таким чином, для законного використання чужої земельної ділянки обов'язково потрібне оформлення відповідного права. У багатьох випадках, як то необхідність розміщення будівель та споруд на земельній ділянці, набуття права на земельну ділянку державної чи комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів та ін. залучення фахового юриста це не забаганка чи опція, а must.

