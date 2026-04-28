Скандал с зерном: Израиль ответил Украине о судне в Хайфе

Между Украиной и Израилем возникло дипломатическое напряжение через судно с зерном, которое могло быть вывезено с оккупированных территорий. Стороны обменялись заявлениями о доказательствах и процедурах рассмотрения ситуации.

Израиль ответил на обвинения в зерне

Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что пока нет предоставленных доказательств, которые бы подтверждали обвинения Украины в происхождении зерна на судне, зашедшее в порт Хайфы. По его словам, этот вопрос еще будет рассмотрен, а израильская сторона будет действовать в соответствии с законодательством.

Смотрите также Израиль принял судно с зерном– оно было доставлено с оккупированных территорий Украины

В то же время глава МИД Израиля заметил, что украинская сторона не обращалась с официальным запросом о правовой помощи перед тем, как публично озвучить претензии Он подчеркнул, что подобные вопросы должны решаться по дипломатическим каналам, а не через медиа или социальные сети.

Украина настаивает на реакции партнеров

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, украинская сторона вызвала посла Израиля для вручения ноты протеста. Киев настаивает, что торговля зерном, которое могло быть незаконно вывезено с оккупированных территорий, не должно подрывать двусторонние отношения.

По словам Сибиги, Украина ожидает более четкой реакции от израильской стороны, особенно учитывая предыдущие подобные случаи. Он подчеркнул, что отсутствие должного ответа на такие инциденты вызывает беспокойство.

Ситуация вокруг судна в Хайфе может стать показательной для дальнейшего сотрудничества по контролю за происхождением аграрной продукции на международном рынке.

Схема продолжает работать: в Израиль снова следует судно с подозрительным зерном

Судно PANORMITIS вчера, 27 апреля, приближалось к порту Хайфа с зерном, которое может происходить с оккупированных территорий Украины, в частности 6, 2 тысячи тонн пшеницы и 19 тысяч тонн ячменя.

Документы для легализации груза оформляли в российском порту Темрюк, а Украина расценивает эти действия как разграбление ресурсов и фиксирует их в рамках уголовных производств.

Украинские власти оставили за собой право на дипломатический и правовой ответ, если российское судно с похищенным из Украины зерном разгрузится в порту Израиля.