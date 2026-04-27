Как зерно попадает на международные рынки?

В порт Хайфы направляется судно PANORMITIS с грузом более 6,2 тысячи тонн пшеницы и 19 тысяч тонн ячменя. По данным журналистки проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько, существуют основания полагать, что это зерно может происходить с оккупированных территорий Украины.

Смотрите также Турция приняла очередное российское судно с украденной украинской пшеницей

По имеющейся информации, само судно не заходило в украинские порты. Зато груз могли доставить другие суда. В частности, зафиксировано, что судно LEONID PESTRIKOV перегрузило на PANORMITIS более 6 тысяч тонн ячменя и около 1 тысячи тонн пшеницы.

Зерно вывозили из Бердянска в период с 7 по 15 апреля, а уже 18 апреля осуществили перевалку. Для легализации груза документы оформляли в российском порту Темрюк, что позволяет скрыть его реальное происхождение.

Признаки системной схемы и реакция Украины

По данным расследования, экспортером выступает компания "Петрохлеб-Кубань", которую связывают с системным вывозом агропродукции с оккупированных территорий.

Кроме того, существуют косвенные признаки, что весь груз PANORMITIS мог быть сформирован из зерна, вывезенного из портов Керчи и Бердянска, хотя это пока не имеет полного подтверждения.

Украина расценивает подобные действия как разграбление ресурсов и фиксирует их в рамках уголовных производств. В то же время важным остается сотрудничество со странами назначения таких грузов для сбора доказательств.

Ранее Израиль уже отказывал в международно-правовой помощи Украине в похожем деле с судном ABINSK. Новый случай может свидетельствовать о системном характере поставок зерна с оккупированных территорий на это направление.

Израиль ранее принимал судно с зерном – оно было доставлено с оккупированных территорий Украины

Израиль разрешил судну "ABINSK" разгрузиться в порту Хайфа, хотя Украина предупреждала о его возможном происхождении с оккупированных территорий.

Украина призвала Израиль к правовой помощи и аресту похищенного зерна, ссылаясь на решение украинского суда.

Согласно заявлению, украинская сторона получила заверения относительно надлежащего реагирования. Но несмотря на предоставленную информацию, 12– 14 апреля судну разрешили разгрузку в порту Хайфа. И это вызывает беспокойство.