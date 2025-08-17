Украинское законодательство позволяет быть собственником не только гражданам страны, но и другим лицам. Однако существуют в этом деле существуют важные ограничения, которые определяют, кто и с какой целью может приобрести земельный участок.

Кому можно стать владельцем земельного участка?

Владельцами украинской земли могут быть физические и юридические лица, например граждане страны, иностранцы и даже другие государства в соответствии с законодательством, передает 24 Канал.

Физические лица

Здесь речь идет о гражданах Украины, которые могут приобретать право собственности на землю для личных нужд и для ведения хозяйственной деятельности.

Иностранцы

Иностранные граждане тоже могут становиться владельцами украинской земли, однако для них права несколько ограничены. Поэтому, они могут приобрести землю в Украине только для ведения бизнеса. Кроме того, иностранцы могут арендовать землю на длительный период.

Юридические лица

Различные компании могут купить землю для ведения предпринимательства или для других юридических нужд. Дело в том, что собственность на землю должна быть четко обоснована потребностями для бизнеса.

Государство и органы местного самоуправления

В таком случае земельные участки предоставляются только в пределах компетенции государства и местных органов. Например, для осуществления различных функций и программ.

Заметьте! Существуют определенные ограничения на земельные участки для всех. Речь идет о том, что земельные участки, являющиеся частью заповедных территорий, охранных зон или других категорий, не могут продаваться. Кроме того, если земельный участок используют не по назначению, то право на него могут ограничить.

Как происходит приобретение права на землю в Украине?

Как пишет издание Liga.Zakon, для приобретения права собственности нужно в первую очередь соблюдать нормы законодательства и иметь необходимые документы для регистрации права собственности.

Как получить право на землю в различных случаях:

Приобретение земли

Это можно осуществить через договор купли-продажи или через наследование. Для этого нужно пройти процедуру проверки участка, а именно – выяснения правового статуса земли.

Дарение или обмен

В таком случае процедура регистрации права на землю тоже является обязательной.

Аренда и выкуп земли

Если это предусмотрено условиями договора, то лицо может воспользоваться правом на выкуп участка арендованной земли.