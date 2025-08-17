Українське законодавство дозволяє бути власником не лише громадянам країни, але й іншим особам. Проте існують у цій справі існують важливі обмеження, які визначають, хто і з якою метою може придбати земельну ділянку.

Кому можна стати власником земельної ділянки?

Власниками української землі можуть бути фізичні та юридичні особи, як-от громадяни країни, іноземці та навіть інші держави відповідно до законодавства, передає 24 Канал.

Фізичні особи

Тут йдеться про громадян України, що можуть набувати право власності на землю для особистих потреб та для ведення господарської діяльності.

Іноземці

Іноземні громадяни теж можуть ставати власниками української землі, однак для них права дещо обмежені. Відтак, вони можуть придбати землю в Україні лише для ведення бізнесу. Крім того, іноземці можуть орендувати землю на довготривалий період.

Юридичні особи

Різні компанії можуть купити землю для ведення підприємництва або для інших юридичних потреб. Річ у тім, що власність на землю має бути чітко обґрунтована потребами для бізнесу.

Держава та органи місцевого самоврядування

У такому випадку земельні ділянки надаються лише в межах компетенції держави та місцевих органів. Наприклад, для здійснення різних функцій та програм.

Зауважте! Існують певні обмеження на земельні ділянки для всіх. Йдеться про те, що земельні ділянки, що є частиною заповідних територій, охоронних зон чи інших категорій, не можуть продаватися. Крім того, якщо земельну ділянку використовують не по призначенню, то право на неї можуть обмежити.

Як відбувається набуття права на землю в Україні?

Як пише видання Liga.Zakon, для набуття права власності потрібно у першу чергу дотримуватися норм законодавства та мати необхідні документи для реєстрації права власності.

Як отримати право на землю у різних випадках:

Придбання землі

Це можна здійснити через договір купівлі-продажу або через успадкування. Для цього потрібно пройти процедуру перевірки ділянки, а саме – з'ясування правового статусу землі.

Дарування або обмін

У такому випадку процедура реєстрації права на землю теж є обов'язковою.

Оренда та викуп землі

Якщо це передбачено умовами договору, то особа може скористатися правом на викуп ділянки орендованої землі.