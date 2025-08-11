Как проверить право собственности на землю?

В госреестрах содержится информация о владельце земельного участка, категорию земель, целевое назначение, площадь земли, имущественные права третьих лиц наличие или отсутствие действующих ограничений в применении земельного участка, передает 24 Канал со ссылкой на flombu.com. Чтобы сэкономить деньги и время Министерство юстиции Украины рекомендует действовать по определенной схеме.

Сначала выясните, присвоено ли присвоено земельному участку кадастровый номер, в частности – на публичной кадастровой карте Украины – поиск осуществляйте по населенному пункту или координатам земельного участка.

Узнать эту информацию можно у владельца земли, или самостоятельно. А с помощью Публичной кадастровой карты можно выяснить тип собственности земельного участка, его целевое назначение и площадь.

Обратите внимание! Без наличия кадастрового номера сегодня невозможно провести ни одно юридическое действие в отношении земельного участка! Поэтому владельцам участков, которым до сих пор не присвоен кадастровый номер, стоит обратиться к ближайшему разработчику документации по землеустройству.

Какие еще способы проверки собственности существуют?

Также выяснить информацию о праве собственности и вещных правах на земельный участок можно на веб-портале Госгеокадастра.

Из сформированной справки можно узнать, в частности, о: нормативной денежной оценке участка; зарегистрировано ограничение в использовании участка;субъектов права собственности на земельный участок. Сведения о владельце участка являются справочными, вся актуальная информация содержится в Государственном реестре прав.

Информационная справка из государственного реестра прав на недвижимое имущество позволит выяснить: кто является собственником земельного участка;когда участок был приобретен в собственность и на каких основаниях;зарегистрированы ли какие-либо права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, сервитут, эмфитевзис, суперфиций); есть ли в отношении земельного участка любые обременения: арест, запрет отчуждения, ипотека.

Следует учесть, что в ГРП пока отсутствует часть информации о правах на земельные участки, которые возникли до 2013 года. Поэтому, если ваши имущественные права на недвижимость были приобретены до указанного периода и соответствующие сведения до сих пор не внесены в ГРП – позаботьтесь об их "оцифровке". Это позволит максимально обезопасить себя от мошенников.

Важно! Проверить земельный участок можно также по кадастровому номеру в Едином государственном реестре судебных решений. Таким образом вы узнаете, оспаривалось ли право собственности на земельный участок, существуют ли межевые споры, не находится ли он под арестом и не был передан в ипотеку.