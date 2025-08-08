Без кадастрового номера, с арестом или ипотекой продать невозможно

Одним из ключевых условий для продажи земли является наличие кадастрового номера, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости LIVE". Если участок не имеет такого номера, то есть еще не сформирован как объект в государственном кадастре – его продажа невозможна.

Читайте также Что делать, если границы участка в кадастре не соответствуют фактическим границам

По словам юриста Анастасии Герич, без кадастрового номера нет правового статуса участка как объекта гражданского оборота. Это означает, что продать такую землю юридически невозможно. Покупатель в этом случае рискует заключить фиктивную сделку, которая впоследствии будет признана недействительной.

Любые обременения, которые зарегистрированы в отношении участка, могут полностью сделать невозможным его отчуждение. Речь идет об аресте, ипотеке, залоге, запрет на продажу через судебное постановление и тому подобное.

Продажа обремененного участка без согласования со стороной, имеющей право требования, будет нарушением закона. Такой договор могут отменить в суде,

– отметила юрист.

Проверить обременения можно через открытые государственные реестры, в частности через Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Государственная и коммунальная земля тоже не продается

Участки, которые находятся в собственности государства или общины, могут передаваться только по специальным процедурам. Если же такая земля передана в аренду – ее нельзя продать без согласия арендатора.

Согласно земельному законодательству, продажа или любое другое отчуждение государственной или коммунальной земли должна происходить через аукцион или в соответствии с решениями органов власти.

Спорное право собственности тоже запрещает продажу

Споры между владельцами, судебные процессы, неправильно оформленные документы или сомнительное происхождение права собственности – все это исключает возможность законной продажи земли.

Покупателю необходимо проверить, действительно ли лицо, которое выступает продавцом, является владельцем. Также стоит обратить внимание, не находится ли лицо в браке, ведь согласие другого супруга может быть обязательным.

Землю без целевого назначения тоже нельзя продать

Целевое назначение земли определяет, что именно можно на ней делать. Покупатель, который хочет построить дом на сельскохозяйственном участке без изменения ее назначения, нарушает закон.

Необходимо проверять не только правоустанавливающие документы, но и то, соответствует ли участок вашей цели. Если он предназначен для ведения личного крестьянского хозяйства – возведение жилого дома на нем будет незаконным,

– рассказывает Герич.

Изменение целевого назначения – отдельная длительная процедура, которую стоит просчитать заранее.

Как продать землю несовершеннолетних или недееспособных людей

Если продавцом является лицо, которое не достигло совершеннолетия или признано недееспособным, продажа возможна только с разрешения органа опеки и попечительства.

Отсутствие такого разрешения автоматически делает договор продажи недействительным. В этом случае государство защищает права уязвимых групп населения.

Как не допустить ошибок при купле-продаже земли

Чтобы продажа земельного участка состоялась безопасно, важно соблюсти четкую последовательность действий:

проверить кадастровый номер и целевое назначение;

убедиться в наличии прав собственности и отсутствии обременений;

проверить согласие совладельцев, супругов, опекунов и т.д;

сделать независимую оценку стоимости участка;

заключить договор у нотариуса и провести государственную регистрацию.

Особенно важно – не экономить на правовой проверке. Именно юридическая проверка документов перед сделкой, по словам юристки, позволяет предупредить конфликты в будущем.