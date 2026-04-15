Без российских поставок: кто сейчас обеспечивает Украину удобрениями

Польские производители минеральных удобрений усилили свои позиции на украинском рынке после выхода российских компаний. Спрос остается стабильно высоким из-за значительной роли агросектора в экономике страны.

Польские компании заняли ключевые позиции

После начала полномасштабной войны украинский рынок минеральных удобрений претерпел существенные изменения. Ведущие польские компании – Grupa Azoty и Anwil – стали основными поставщиками продукции, фактически заменив российских производителей, сообщает WNP.pl.

По данным польских аналитиков, именно эти компании получили наибольшую выгоду от выхода России с украинского рынка. Ситуация также осложнилась из-за повреждения украинских предприятий: в конце прошлого года работали только два из шести основных заводов из-за перебоев с поставками газа.

Экспорт удобрений из Польши продолжает расти, ведь украинский рынок нуждается в стабильных поставках для поддержки аграрного производства.

Спрос остается высоким из-за агросектора

Устойчивый спрос на минеральные удобрения в Украине объясняется значительной ролью сельского хозяйства в экономике. Страна обладает значительной долей мировых запасов чернозема, что делает питание культур критически важным для урожайности.

Прежде всего это касается ключевых культур – пшеницы, кукурузы и ячменя, которые требуют достаточного внесения удобрений для стабильного производства.

Обратите внимание! Эксперты прогнозируют, что потребность в удобрениях будет оставаться высокой и в дальнейшем. Это, свою очередь, обеспечивает польским производителям сильные позиции на украинском рынке в среднесрочной перспективе.

