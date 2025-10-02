Неблагоприятные погодные условия сильно замедляют уборку кукурузы в Украине. Кроме того, еще и экспортные цены падают из-за насыщения рынка старой кукурузой.

Что опускает цены на кукурузу вниз?

Похолодание и затяжные дожди в Украине продолжают задерживать уборку подсолнечника и сои, что еще больше замедлит уборку кукурузы, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков электронной зерновой биржи GrainTrade. Порты уже начали получать первые поставки кукурузы нового урожая, и трейдеры даже немного снизили свои закупочные цены.

Читайте также Зерновой рынок Украины стабилизировался: какая сейчас цена пшеницы и кукурузы

По состоянию на 25 сентября в Украине обмолочено лишь 5% площадей или 195,9 тысяч гектар посевов кукурузы, с которых собрано 964,2 тысячи тонн зерна при урожайности 4,92 тонны с гектара, тогда как в прошлом году на эту дату с 23% площадей было намолочено 4,72 миллиона тонн с урожайностью 5,13 тонны с гектара.

Обратите внимание! Экспортные цены спроса на кукурузу за неделю снизились на 50 – 100 гривен за тонну до 9500 – 9700 гривен за тонну или 205 – 207 долларов за тонну с доставкой до черноморских портов, поскольку трейдеры приобрели необходимые объемы, а экспортные продажи новых партий пока не активны.

Какова ситуация на международных рынках?

На мировые рынки все сильнее начинают давить значительные продажи агропродукции из Аргентины и активные продажи кукурузы из США.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу в Чикаго в течение недели снизились на 1,8% до 164 долларов за тонну (-1,8% за месяц, -10% за год) под давлением высоких темпов уборки.

Интересно! По состоянию на 28 октября 2025 года кукуруза в США собрана на 18% площадей (19% в среднем за 5 лет), но жаркая и сухая погода позволит на этой неделе сильно ускорить уборку.

При этом экспорт кукурузы из США за неделю вырос на 10% до 1,527 миллиона тонн, а в целом в сезоне достиг 5,1 миллиона тонн, что на 52% превышает соответствующий показатель прошлого года.

Важно! Ноябрьские фьючерсы на кукурузу на бирже в Париже за неделю упали на 2,9% до 181 евро за тонну или 212 долларов за тонну (-3,6% за месяц, -20% за год) под давлением увеличения предложения дешевой американской кукурузы, что практически делает невозможным поставки дорогой украинской кукурузы в ЕС.

Европа ожидает рекордный урожай пшеницы: сколько зерна планируют собрать?