В течение 2025 года в России зафиксировали резкое сокращение объемов лесозаготовки. Отрасль, которая всегда давала довольно высокую прибыль страдает от санкций, падения экспорта и критического износа техники.

Почему лесозаготовительная отрасль России приходит в упадок?

В 2025 году в России объемы древесины, выставленной на продажу, сократились до 176 миллионов кубометров, что на 10% меньше, чем в прошлом году, сообщает Служба внешней разведки Украины. Это самый низкий показатель с начала полномасштабной агрессии против Украины и на 30% меньше, чем десять лет назад.

Кризис в лесной промышленности России имеет системный характер. Международные санкции существенно уменьшили внешний спрос и заставили компании перестраивать логистику, что повысило расходы и сделало часть заготовки нерентабельной. Расчет кремля на внутренний спрос не оправдался – таких объемов дорогой древесины российский рынок не нуждается.

Обратите внимание! Вице-президент компании Segezha Group Николай Иванов заявил, что даже китайский рынок не способен компенсировать потери. По его словам, Китай имеет проблемы с торговлей с США, сложности на рынке Европейского Союза и внутренний спад в строительной сфере, что снижает спрос на импорт.

Дополнительным ударом по отрасли стал критический износ техники. По оценкам специалистов, к 2028 году могут остановиться до 90% импортных харвестеров и форвардеров. Собственное производство не покрывает потребностей рынка: вместо необходимых 3,5–10 тысяч единиц в ближайшие два – три года изготавливаются лишь единичные машины.

Интересно! Кроме того, в 2026 году кремль планирует повысить арендные ставки на лесные участки на 40–50%, что еще больше осложнит положение предприятий. Эксперты прогнозируют дальнейшее углубление кризиса, который может распространиться и на смежные отрасли – в частности целлюлозно-бумажную промышленность и деревообработку.

