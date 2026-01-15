Должны ли платить земельный налог люди с инвалидностью 3 группы

Владельцы земли и землепользователи в Украине должны платить земельный налог. Однако законодательство также может лишать некоторые категории граждан необходимости платить налог на землю.

Кто может не платить налог на землю?

Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. К этим категориям входят люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

Читайте также Как восстановить утраченные документы на землю: пошаговая инструкция

Сейчас освобождены от уплаты земельного налога владельцы участков на временно оккупированных территориях.

Лариса Кись Адвокат ЮКК "Де-Юре" Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.

Кому еще можно не уплачивать налог?

В то же время на основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны;

физические лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Обратите внимание! Согласно, люди с инвалидностью 3 группы должны уплачивать земельный налог

Лариса Кись напоминает, что льготы по уплате земельного налога физическим лицам, которые отнесены к лицам категории 4, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, не предоставляются.

Какие виды земли не требуют уплаты налога?

Освобождение от уплаты налога распространяется на различные виды земельных участков, в зависимости от их назначения, такие как для личного хозяйства, жилищного строительства, садоводства и т.д. в пределах предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

В то же время от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

Как в Украине продать земельный пай, находящийся в аренде?