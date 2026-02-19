Экспорт украинской малины сократился: какая страна покупает больше всего

В 2025 году снижение производства малины повлияло на экспортные показатели и структуру продаж в ягодном секторе Украины. Несмотря на общее падение поставок, Польша сохранила статус главного направления сбыта.

Почему экспорт малины резко сократился за год?

Малина остается основной экспортно ориентированной ягодой в Украине и в значительной степени определяет тенденции развития всего ягодного рынка, отмечается в отчете Ягодоводство Украины. В 2025 году сокращение урожая непосредственно повлияло на объемы реализации.

Аналитики напоминают, что в предыдущие годы значительная часть свежей малины экспортировалась для дальнейшей переработки за рубежом. Однако из-за меньших объемов производства в 2025 году имеющихся внутренних мощностей хватило для переработки урожая, поэтому излишков для экспорта практически не осталось.

Сегмент замороженной малины – ключевой для экспорта – существенно отстал от прошлогодних показателей. В июле – сентябре 2025 года было поставлено за границу лишь 17,2 тысячи тонн ягоды, что на 30 процентов меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При текущих тенденциях до мая 2026 года объемы экспорта также могут оставаться ниже прошлогодних.

Кто покупает больше всего украинской малины?

Структура спроса остается относительно стабильной: основными направлениями сбыта являются Польша (около 45 процентов поставок) и Германия (18 процентов). Польша традиционно выступает главным торговым партнером в этом сегменте, и в 2025 году поставки на этот рынок даже выросли – до уровня рекордного 2022 года.

Специалисты объясняют, что рост поставок в Польшу связан с менее жесткими требованиями к качеству ягод. Часть урожая, которая пострадала от заморозков и не соответствовала стандартам рынков Западной Европы, смогла найти сбыт именно там.

Важно! Эксперты также подчеркивают, что украинская малина фактически не имеет прямой конкуренции на польском рынке замороженной продукции и преимущественно покрывает дефицит спроса в пиковые периоды переработки. Значительная часть импортируемой ягоды впоследствии реэкспортируется в другие страны Европейского Союза.

