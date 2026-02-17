Украинский овес приятно удивил экспортом
Рынок овса в Украине в 2025/26 маркетинговом году характеризуется необычным сочетанием тенденций, сообщают аналитики "УкрАгроКонсалт". Несмотря на уменьшение производства этого злака произошла активизация внешнего спроса.
Читайте также Цены на продовольственную пшеницу в портах растут: какие тенденции на экспортном рынке
По оценкам экспертов, сокращение посевных площадей привело к снижению валового сбора примерно до 360 тысяч тонн, хотя урожайность остается стабильной на уровне около 2,6 тонны с гектара. В таких условиях значение каждой тонны продукции для рынка возрастает.
На ценообразование дополнительно влияет глобальная ситуация: мировое производство овса увеличилось до 24,9 миллиона тонн, а конечные запасы достигли рекордных уровней, что сдерживает рост цен и усиливает конкуренцию на международных рынках.
Как экспорт вытянул украинский овес?
Экспорт стал ключевым фактором поддержания внутреннего баланса. В первой половине сезона Украина отгрузила около 40 тысяч тонн овса – самый высокий показатель за последние десять лет. Наибольший спрос сформировали Турция и Индия, что заметно изменило географию поставок.
Важную роль играет и сегмент переработки: постепенное восстановление производства и экспорта овсяных круп и хлопьев возвращает интерес покупателей из стран Европейского Союза, Израиля и государств Африки. Таким образом структура экспорта становится более диверсифицированной.
Обратите внимание! На ключевых мировых рынках ценовая динамика остается сдержанной – снижение котировок в Европе и Австралии частично нивелируется ростом импорта Китая. Дальнейшая ситуация, по оценкам аналитиков, будет зависеть от баланса спроса и предложения, а украинский рынок в дальнейшем будет ориентироваться на внутреннее потребление и экспортные возможности.
Украина удерживает лидерство на спотовом рынке кукурузы: что этому способствует?
Украина и США остаются основными поставщиками кукурузы на мировой рынок, причем Украина активно работает в спотовом сегменте.
Задержки в севе в Южной Америке и погодные риски способствуют росту спроса на украинское зерно, что может повысить цены до 220-235 долларов США за тонну.