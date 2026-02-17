Український овес приємно здивував експортом

Ринок вівса в Україна у 2025/26 маркетинговому році характеризується незвичним поєднанням тенденцій, повідомляють аналітики "УкрАгроКонсалт". Попри зменшення виробництва цього злаку відбулася активізація зовнішнього попиту.

За оцінками експертів, скорочення посівних площ призвело до зниження валового збору приблизно до 360 тисяч тонн, хоча врожайність залишається стабільною на рівні близько 2,6 тонни з гектара. У таких умовах значення кожної тонни продукції для ринку зростає.

На ціноутворення додатково впливає глобальна ситуація: світове виробництво вівса збільшилося до 24,9 мільйона тонн, а кінцеві запаси досягли рекордних рівнів, що стримує зростання цін і посилює конкуренцію на міжнародних ринках.

Як експорт витягнув український овес?

Експорт став ключовим фактором підтримки внутрішнього балансу. У першій половині сезону Україна відвантажила близько 40 тисяч тонн вівса – найвищий показник за останні десять років. Найбільший попит сформували Туреччина та Індія, що помітно змінило географію поставок.

Важливу роль відіграє і сегмент переробки: поступове відновлення виробництва та експорту вівсяних круп і пластівців повертає інтерес покупців із країн Європейського Союзу, Ізраїлю та держав Африки. Таким чином структура експорту стає більш диверсифікованою.

Зверніть увагу! На ключових світових ринках цінова динаміка залишається стриманою – зниження котирувань у Європі та Австралії частково нівелюється зростанням імпорту Китаю. Подальша ситуація, за оцінками аналітиків, залежатиме від балансу попиту та пропозиції, а український ринок надалі орієнтуватиметься на внутрішнє споживання і експортні можливості.

