В Украине продолжает дорожать масло: какая стоимость в магазинах

В магазинах Украины продолжают расти цены на подсолнечное масло. Эксперты объясняют рост стоимости подорожанием сырья.

Почему масло дорожает на полках магазинов

В Украине еще с конца 2024 года неуклонно растут цены на подсолнечное масло, сообщает 24 Канал со ссылкой на продуктовый мониторинг за март от УКАБ.

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Хотя за прошлый месяц подорожание и не было таким существенным и составило всего 4%, однако за год масло подорожало на 38%. В начале года средняя стоимость подсолнечного масла в магазинах составляла 67 гривен за 850 миллилитров. Сейчас же цена достигает 77,50 гривен.

Обратите внимание! По словам аналитиков УКАБ, подсолнечное масло продолжает дорожать из-за стабильно высокой стоимости семян подсолнечника в оптовых закупках. Стоимость подсолнечника росла в связи с активным спросом на перерабатывающих предприятиях и ограниченное предложение из-за меньшего урожая 2024 года. Соответственно цена подсолнечного масла на полках магазина в среднем выросла на 4% за последний месяц.

Какие цены на масло в магазинах сейчас

Специалисты УКАБ исследовали цены на масло в крупнейших торговых сетях Украины:

Олейное рафинированное, 850 миллилитров

АТБ – 81,50 гривны;

– 81,50 гривны; Сильпо – 82 гривны;

– 82 гривны; Ашан – 75 гривен;

– 75 гривен; Novus – 82 гривны;

– 82 гривны; Мегамаркет – 81,40 гривны;

– 81,40 гривны; Metro – 77,90 гривны;

Щедрый дар рафинированное, 850 миллилитров

АТБ – 79,20 гривны;

– 79,20 гривны; Сильпо – 82 гривны;

– 82 гривны; Ашан – 79,20 гривны;

– 79,20 гривны; Novus – 84 гривны;

– 84 гривны; Мегамаркет – 92 гривны;

– 92 гривны; Metro – 79 гривен;

Масло, 850 миллилитров