В этом году стоимость меда в Украине очень сильно подскочила. На рост цены повлиял целый ряд факторов, которые совпали во времени.

Почему цены на мед так сильно выросли?

По словам пасечников, рынок меда в Украине переживает один из самых сложных периодов за последние десятилетия, что отражается и на ценах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты". В этом году не все могут себе позволить насладиться этим продуктом.

Национальный консультант в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и эксперт рынка Анна Бурка отметила, что сейчас наблюдается "идеальный шторм" в отрасли.

Первой и самой болезненной причиной остаются последствия военных действий – уничтожение пасек, невозможность ведения пчеловодческой деятельности в зоне активных боевых действий и тому подобное. Вторым критическим фактором стали неблагоприятные погодные условия, в результате чего произошло уменьшение предложения меда на рынке, в частности сортовых медов (весенних), на фоне увеличения себестоимости,

– говорит эксперт.

В то же время она указала, что, по предварительным оценкам, урожай весенних медов и акациевого меда крайне ограничен, липового меда – примерно вдвое меньше, а подсолнечного – на 30% меньше, если сравнивать с годом ранее.

Закупочная цена на сортовые меды выросла почти на 50%. Например, если в прошлом году оптовая цена на липовый мед составляла 80 – 85 гривен за килограмм, то в текущем году достигает 120 – 130 гривен за килограмм в зависимости от региона и объема,

– отметила Бурка.

Обратите внимание! Она также отметила, что ситуация в ближайшее время вряд ли улучшится, потому что активный спрос на фоне ограниченного предложения давит на цены.