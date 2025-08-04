Почему цена на мед выросла?

Как сообщили в сети супермаркетов "ЭКО-маркет", цена на мед выросла из-за неблагоприятной погоды, а потому первые медосборы с акации, липы и разнотравья не удались, передает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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По словам поставщиков, в этом году был один из самых сложных сезонов за последние десятилетия. Даже часть пчеловодов не качали мед, чтобы оставить запасы для подкормки пчел.

В то же время некоторые хозяйства смогли сохранить урожай благодаря большому количеству ульев, в частности речь идет о таких пасеках, которые имеют 800 пчелосемей. Впрочем объемы меда оказались несмотря на это значительно ниже, чем обычно.

Это сказалось и на ценах. Если в прошлом году акациевый мед в рознице стоил около 450 гривен за литр, то сейчас – уже 700 гривен. Подорожали и другие виды меда,

– объяснили в "ЭКО-маркет".

На сегодня мед "Клевер Лесной" (250 граммов) в "ЭКО-маркете" можно приобрести за 124,80 гривны, а мед "Клевер Акациевый" за 250 граммов выйдет в почти 156 гривен.

В конце июля самая дешевая баночка меда в АТБ (250 граммов) стоила почти 62 гривны, в "Сильпо" зато мед стоил от 34,4 гривны за 100 граммов.

В сети Varus мед можно было приобрести за 36,6 гривны за 125-граммовую баночку.

Обратите внимание! Есть прогнозы, что из-за неурожайного сезона цена за пол-литра меда могу достичь более 600 гривен.