Чому ціна на мед зросла?

Як повідомили в мережі супермаркетів "ЕКО-маркет", ціна на мед зросла через несприятливу погоду, а тому перші медозбори з акації, липи та різнотрав'я не вдалися, передає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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За словами постачальників, цьогоріч був один із найскладніших сезонів за останні десятиліття. Навіть частина бджолярів не качали мед, щоб залишити запаси для підгодівлі бджіл.

Водночас деякі господарства змогли зберегти врожай завдяки великій кількості вуликів, зокрема йдеться про такі пасіки, які мають 800 бджолосімей. Втім обсяги меду виявилися попри це значно нижчими, ніж зазвичай.

Це позначилося і на цінах. Якщо минулого року акацієвий мед у роздробі коштував близько 450 гривень за літр, то нині – уже 700 гривень. Подорожчали й інші види меду,

– пояснили в "ЕКО-маркет".

На сьогодні мед "Конюшина Лісовий" (250 грамів) у "ЕКО-маркеті" можна придбати за 124,80 гривні, а мед "Конюшина Акацієвий" за 250 грамів вийде у майже 156 гривень.

Наприкінці липня найдешевша баночка меду в АТБ (250 грамів) коштувала майже 62 гривні, у "Сільпо" натомість мед коштував від 34,4 гривні за 100 грамів.

У мережі Varus мед можна було придбати за 36,6 гривні за 125-грамову баночку.

Зверніть увагу! Є прогнози, що через неурожайний сезон ціна за півлітри меду можу сягнути понад 600 гривень.