Скільки коштуватиме одна літрова банка консервованих кабачків вдома?

Відповідно до середніх цін 24 Канал підрахував, яка буде орієнтовна вартість консервованих кабачків, для приготування яких знадобляться не лише кабачки, але й часник, кріп, петрушка, лавровий листок, перець горошком, вода, цукор, сіль та оцет столовий.

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Наприклад для того, щоб закрутити на зиму 10 літрових банок кабачків знадобиться 5 кілограмів кабачків, 20 зубчиків часнику, 20 горошин чорного перцю, 10 лаврових листків, 10 столових ложок солі, 40 столових ложок цукру та 30 столових ложок оцту 9%. Водночас кріп та петрушка можна додавати за смаком.

Якщо ж розрахувати ціни на ці продукти, то вийде, що на 10 літрів консервації знадобиться:

У супермаркетах за кілограм молодих кабачків орієнтовно потрібно віддати від 24 гривень до 30 гривень, а отже, за 5 кілограмів вийде десь від 120 до 150 гривень.

За часник середня ціна становить 176,4 гривні – якщо зубчики часнику великі, то у 20 штуках буде десь 120 грамів, а отже кінцева ціна за них становитиме 21 гривню.

Пачка чорного перцю у горошок коштує близько 14,5 гривні, там 10 грамів.

Пачка лаврових листків обійдеться в 11,19 гривні за 10 грамів,

Водночас літра оцту столового коштуватиме від 28 гривень, а нам знадобиться 450 мілілітрів, що обійдеться в 12,6 гривні.

Цукор та сіль мають ціну 34 гривні та 13,19 гривні за кілограм відповідно, а тому 10 ложок солі та 40 ложок цукру коштуватиме 3 гривні та 27 гривень відповідно.

Кріп торгується на ринку зараз за середньою ціною в 32,45 гривні за 100 грамів, а петрушка – майже 23 гривні за 70 грамів.

У підсумку виходить, що на приготування 10 літрів консервованих кабачків з урахуванням ціни кропу та петрушки потрібно віддати від 206 до 236 гривень. Таким чином, одна літрова банка обійдеться у трішки більше, аніж 20 гривень.

Довідково: для розрахунку були взяті середні ціни на продукти, тому залежно від цін в різних супермаркетах чи ринках загальна вартість приготування закрутки може відрізнятися.