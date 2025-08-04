Сколько будет стоить одна литровая банка консервированных кабачков дома?

Согласно средним ценам 24 Канал подсчитал, какая будет ориентировочная стоимость консервированных кабачков, для приготовления которых понадобятся не только кабачки, но и чеснок, укроп, петрушка, лавровый листок, перец горошком, вода, сахар, соль и уксус столовый.

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Например для того, чтобы закрутить на зиму 10 литровых банок кабачков понадобится 5 килограммов кабачков, 20 зубчиков чеснока, 20 горошин черного перца, 10 лавровых листьев, 10 столовых ложек соли, 40 столовых ложек сахара и 30 столовых ложек уксуса 9%. В то же время укроп и петрушка можно добавлять по вкусу.

Если же рассчитать цены на эти продукты, то получится, что на 10 литров консервации понадобится:

В супермаркетах за килограмм молодых кабачков ориентировочно нужно отдать от 24 гривен до 30 гривен, а значит, за 5 килограммов выйдет где-то от 120 до 150 гривен.

За чеснок средняя цена составляет 176,4 гривны – если зубчики чеснока большие, то в 20 штуках будет где-то 120 граммов, а значит конечная цена за них составит 21 гривну.

Пачка черного перца в горошек стоит около 14,5 гривны, там 10 граммов.

Пачка лавровых листьев обойдется в 11,19 гривны за 10 граммов,

В то же время литра уксуса столового будет стоить от 28 гривен, а нам понадобится 450 миллилитров, что обойдется в 12,6 гривны.

Сахар и соль имеют цену 34 гривны и 13,19 гривны за килограмм соответственно, а потому 10 ложек соли и 40 ложек сахара будет стоить 3 гривны и 27 гривен соответственно.

Укроп торгуется на рынке сейчас по средней цене в 32,45 гривны за 100 граммов, а петрушка – почти 23 гривны за 70 граммов.

В итоге получается, что на приготовление 10 литров консервированных кабачков с учетом цены укропа и петрушки нужно отдать что на приготовление 10 литров консервированных кабачков с учетом цены укропа и петрушки нужно отдать от 206 до 236 гривен. Таким образом, одна литровая банка обойдется в чуть больше, чем 20 гривен.

Справочно: для расчета были взяты средние цены на продукты, поэтому в зависимости от цен в разных супермаркетах или рынках общая стоимость приготовления закрутки может отличаться.