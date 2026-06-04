Украина нанесла удар по зерновой схеме России: шведский суд арестовал балкер Caffa

Шведский суд принял решение об аресте балкера Caffa, который подозревают в незаконном вывозе украинской продукции с временно оккупированных территорий. Это первый случай, когда иностранный суд поддержал соответствующий запрос украинской прокуратуры в рамках международной правовой помощи.

Швеция поддержала запрос Украины об аресте судна

Суд в Швеции утвердил арест судна Caffa, которое, по данным следствия, могло быть привлечено к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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По информации правоохранителей, судно систематически нарушало порядок захода на оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Для сокрытия своей деятельности использовалась схема с фальшивой регистрацией – в международных базах балкер значился под названием Guinea False.

12 марта 2026 года Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Швеции с просьбой оказать международную правовую помощь. Украинская сторона просила провести обыск судна, допросить экипаж и наложить арест на балкер.

Шведские компетентные органы оперативно приступили к выполнению запроса. Уже на следующей неделе после его получения был проведен обыск судна и допрошены свидетели,

– отметил Руслан Кравченко.

По его словам, сегодня этот процесс получил важное процессуальное продолжение – суд утвердил арест судна"

Судно связывают с похищением украинского зерна

По данным Главного управления разведки Украины, Caffa было причастно к транспортировке зерна, вывезенного с временно оккупированных территорий. В частности, в июле 2025 года балкер заходил в порт Севастополя, после чего доставил груз в сирийский порт Тартус.

В ноябре 2025 года Украина ввела санкции против этого судна. Уже в марте 2026 года береговая охрана Швеции задержала балкер в Балтийском море вблизи города Треллеборг из-за подозрений в использовании поддельных документов и плавании под фальшивым флагом.

Несмотря на то, что в апреле шведская прокуратура отменила арест капитана судна, эксплуатация балкера оставалась запрещенной. Впоследствии прокуратура Швеции приняла решение о конфискации судна.

Украина усиливает борьбу с российскими схемами экспорта

В Офисе Генерального прокурора отмечают, что дело Caffa стало результатом эффективного сотрудничества между Украиной и международными партнерами. Правоохранители продолжают документировать факты незаконного вывоза украинских ресурсов с временно оккупированных территорий, устанавливать маршруты и идентифицировать причастные суда.

Этот кейс – четкий сигнал, что никакие манипуляции с флагами, маршрутами или регистрацией не помогут избежать ответственности. Украина видит, фиксирует и доказывает это,

– подчеркнул Руслан Кравченко.

Эксперты отмечают, что дело Caffa также вписывается в более широкую международную борьбу с так называемым теневым флотом России. По оценкам украинской разведки, к обходу санкций привлечены сотни судов, которые регулярно меняют флаги, скрывают маршруты и используются для транспортировки российских товаров и ресурсов с оккупированных территорий.

Последние решения Европейского Союза, Канады и Австралии по расширению санкционных списков свидетельствуют об усилении международного давления на морские схемы, которые помогают России обходить ограничения и продолжать незаконную торговлю.

Скандал с краденым зерном: балкер после отказа двух стран идет обратно в Россию

Украина уже не впервые добивается выполнения санкций в отношении судов российского теневого флота и тех, которые перевозят украденное зерно. Так, мы ранее сообщали, что балкер PANORMITIS с зерном, вывезенным из оккупированного Бердянска, после неудачных попыток разгрузки в Израиле и Турции, вероятно, возвращается в Россию. Судно вошло в Дарданеллы и пошло в российские порты Черного моря.

Первой точкой назначения была Хайфа, однако там груз не приняли. По имеющейся информации, израильский агротрейдер отказался от разгрузки судна.

После этого балкер изменил маршрут и попытался доставить зерно в турецкий Искендерун. Однако и эта попытка завершилась безрезультатно – судно не смогло разгрузиться и там.