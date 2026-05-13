USDA ухудшило прогноз по пшенице: рынок ждет роста цен

Министерство сельского хозяйства США обнародовало новые прогнозы по производству пшеницы и кукурузы в мире на сезон 2026/27. Аналитики считают, что обновленные балансы могут подтолкнуть мировые цены на зерно вверх.

USDA ожидает сокращения мирового производства пшеницы

По прогнозу USDA, мировое производство пшеницы в 2026/27 маркетинговом году составит 819,06 миллиона тонн. Это почти на 25 миллионов тонн меньше, чем в предыдущем сезоне.

Смотрите также Россия обвинила израильскую фирму, которая не приняла краденое зерно, что та поддалась Украине

Также ожидается сокращение мирового экспорта пшеницы до 211,7 миллиона тонн и снижение конечных запасов до 275,04 миллиона тонн.

Для Украины USDA прогнозирует урожай пшеницы на уровне 23 миллионов тонн, что на 1,1 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году. В то же время экспорт может вырасти до 13 миллионов тонн.

Одним из главных факторов влияния на рынок стали прогнозы по США. Американский урожай пшеницы оценивают лишь в 42,49 миллиона тонн – это самый низкий показатель с 1972 года. Причинами называют сокращение посевных площадей и проблемы с озимыми культурами из-за неблагоприятной погоды.

Аналитики также прогнозируют снижение производства в Аргентине, Австралии, Канаде и странах Евросоюза, сообщает Latifundist.

Рынок кукурузы также ожидает меньшее предложение

USDA оценивает мировое производство кукурузы в 2026/27 маркетинговом году на уровне 1,295 миллиарда тонн, что на 17,3 миллиона тонн меньше предыдущего сезона.

В Украине урожай кукурузы прогнозируют на уровне 30 миллионов тонн, а экспорт – 23 миллиона тонн. В то же время аналитики Barva Invest ожидают более высокий результат – более 32 миллионов тонн урожая и экспортный потенциал более 27 миллионов тонн.

В США производство кукурузы также может существенно сократиться – до 406,29 миллионов тонн. Зато в Китае прогнозируют увеличение урожая.

Эксперты отмечают, что новый отчет USDA в целом поддерживает рост цен на зерновые культуры.

Мы ожидаем похожие площади как были в прошлом году, но в сезоне 25-26 считаем меньшие площади к уборке, чего бы не должно было повториться в сезоне 26 – 27,

– говорит старший брокер Barva Invest Ольга Харабара.

В то же время ключевым фактором для рынка будет оставаться погода летом, которая может существенно повлиять на будущий урожай в мире.

ФАО ухудшила прогноз урожая пшеницы: на рынок давят дефицит удобрений и засуха

В то же время аналитики ФАО снизили прогнозы по урожаю зерновых в Украине.

ФАО прогнозирует снижение мирового производства пшеницы в 2026 году до 817 миллионов тонн из-за роста стоимости энергоносителей, удобрений и неблагоприятной погоды.

В Украине прогноз урожая пшеницы остается стабильным, а в США и Канаде ожидается уменьшение производства из-за засухи.

Аналитики отмечают, что ситуация с кукурузой выглядит оптимистичнее. В Бразилии производство может превысить средний уровень благодаря хорошей погоде и стабильному экспортному спросу. В Аргентине допускают рекордный урожай из-за увеличения посевных площадей и количества осадков, а в Южной Африке производство может достичь 17,5 миллиона тонн – уровня рекордного 2017 года.