Мировой индекс цен ФАО на мясо достиг рекордных значений за 30 лет. Сейчас дефицит наложился на довольно большой спрос.

На сколько выросли цены на мясо?

Цены на мясо с начала года выросли почти на 10%, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФАО ООН. В частности, в августе средний индекс цен на мясо ФАО, который учитывает цены на говядину, свинину, птицу и баранину, составил почти 128 пунктов, что является рекордно высоким показателем с момента создания индикатора три десятилетия назад.

Обратите внимание! Больше всего выросли цены на говядину и баранину, тогда как цены на свинину и птицу оставались почти неизменными.

Эксперты ФАО ООН считают, что повышение цен обусловлено сочетанием дефицита предложений мяса в нескольких крупных странах-экспортерах и постоянным мировым импортным спросом. Также на цены влияют вспышки болезней животных, напряженность и неопределенность в мировой торговле на фоне торговых войн, климатические изменения и экстремальные погодные явления, влияющие на всю цепь производства.

Чтобы защитить себя от колебаний рынка и возможных сбоев в поставках некоторые импортеры создают запасы мяса.

Какие причины подорожания мяса?

Цены на говядину выросли не только из-за сокращения поставок из Бразилии и США, но и из-за других факторов, в частности высокую стоимость энергии, рабочей силы, транспортировки и кормов для КРС. К этому следует добавить высокие процентные ставки, которые увеличивают расходы предпринимателей на получение финансирования.

Кроме того, во многих странах рынок был сосредоточен в руках нескольких крупных мясопереработчиков, которые имеют значительную рыночную власть, что ограничивает конкуренцию и усиливает возможности ценообразования.

Важно! Все это происходит на фоне неопределенности относительно торговой политики, такой как введение тарифов, санитарных ограничений в некоторых странах или изменения торговых соглашений, отмечают в ФАО.

Цены выросли по всему миру

В последние годы поставки говядины из США существенно сократились. Поголовье КРС в стране сейчас самое низкое за последние 70 лет, хотя и начали появляться признаки того, что коровы все меньше отправляются на убой, чтобы восстановить утраченное поголовье в рамках процесса, известного как сохранение животных. Циклы размножения и роста скота требуют времени, поэтому восстановление численности животных возможно примерно в середине 2027 года.

Бразилия, ведущий экспортер говядины, также медленно переходит к этапу сохранения крупного рогатого скота (для стимулирования разведения) с целью восстановления ее поставок в будущем, сообщает GrainTrade.

Стоимость бразильской говядины выросла благодаря высокому мировому спросу, который компенсировал сокращение доступа на рынок США после того, как президент Дональд Трамп ввел 50% тариф.

В основном росла в цене говядина

Если взглянуть на мировую ситуацию, можно увидеть, что цены на говядину резко выросли во многих частях мира.

По данным Всемирного отчета по говядине (WBR), в сентябре цена на откормленного быка или быка на убой выросла по сравнению с сентябрем прошлого года в ЕС на 54%, в США - на 33%, в Бразилии - на 26%, в Мексике - на 17%.

Обратите внимание! Это не означает, что конечная цена, которую платят потребители, выросла в той же степени, поскольку на нее влияют многие другие факторы в производственной цепочке, такие как объем импортируемого мяса, налоги, стоимость транспортировки, структура цепочки поставок и уровень конкуренции между переработчиками мяса и розничными торговцами.

